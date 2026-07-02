مرکز اطلاعرسانی پلیس استان اعلام کرد:
هلاکت 2 نفر از عاملان شهادت کارکنان فراجا در سیستان و بلوچستان
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیهای به کشته شدن عاملان شهادت کارکنان فراجای این استان اشاره داشته و اعلام کرد: 2 نفر از عاملان شهادت کارکنان فراجا در این استان به هلاکت رسیدند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ساعاتی پیش یگانهای عملیاتی فراجا با مشارکت نهادهای امنیتی استان، در منطقه «نوکآباد» شهرستان تفتان موفق شدند در فرایند یک عملیات منسجم، 2 نفر از عاملان اصلی به شهادت رساندن نیروهای پلیس را شناسایی و به هلاکت برسانند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بنابر گزارشهای دریافتی، این عملیات در راستای پیگیری و برخورد قاطع با مخلان امنیت و عاملان شهادت مدافعان امنیت استان انجام شده است. جزئیات تکمیلی این عملیات و نتایج تحقیقات متعاقباً از طریق مجاری رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.