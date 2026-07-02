هلاکت 2 نفر از عاملان شهادت کارکنان فراجا در سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ساعاتی پیش یگان‌های عملیاتی فراجا با مشارکت نهادهای امنیتی استان، در منطقه «نوک‌آباد» شهرستان تفتان موفق شدند در فرایند یک عملیات منسجم، 2 نفر از عاملان اصلی به شهادت رساندن نیروهای پلیس را شناسایی و به هلاکت برسانند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بنابر گزارش‌های دریافتی، این عملیات در راستای پیگیری و برخورد قاطع با مخلان امنیت و عاملان شهادت مدافعان امنیت استان انجام شده است. جزئیات تکمیلی این عملیات و نتایج تحقیقات متعاقباً از طریق مجاری رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.

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