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فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف 120 کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس استان‌های مرکزی و فارس

کشف 120 کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس استان‌های مرکزی و فارس
کد خبر : 1807715
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فرمانده انتظامی استان مرکزی به کشف مقادیر زیادی موادمخدر در عملیات مشترک پلیس این استان با پلیس یکی از استان‌های کشور اشاره کرده و گفت: 120 کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس استان‌های مرکزی و فارس کشف شد.

به گزارش ایلنا، سردار فرزاد تاجره افزود: در اجرای طرح برخورد قاطعانه با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان مرکزی با اقدامات اطلاعاتی بر روی باندهای قاچاق مواد مخدر، از انتقال یک محموله تریاک در استان‌های همجوار مطلع شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان مرکزی با بهره‌گیری از شگردهای فنی و رصدهای تخصصی و با هماهنگی قضایی، در پی یک عملیات مشترک با پلیس استان فارس، اعضای این باند قاچاق موادمخدر را شناسایی و سپس بازداشت کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: سردار تاجره در پایان با اشاره به اینکه در این عملیات 120 کیلوگرم تریاک کشف و 4 سوداگر مرگ بازداشت شدند. در این عملیات 2 خودرو توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

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