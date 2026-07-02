عصر امروز صورت گرفت؛
انتقاد معاون عمرانی استاندار قزوین از کمبود شرکتهای مهندسی مشاور
معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: با وجود فعالیت گسترده پیمانکاران و اجرای پروژههای متنوع، تنها 37 شرکت مهندسان مشاور در استان فعالیت میکنند که این تعداد برای قزوین کافی نیست و باید در تمامی رشتهها و تخصصهای دوازدهگانه افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حقلطفی عصر امروز در جلسه شورای فنی استان با اشاره به جایگاه مهندسان مشاور در فرآیند اجرای طرحهای عمرانی گفت: بخش بزرگی از کیفیت اجرای پروژهها در تمامی حوزهها به استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور مربوط است و این ظرفیت هم در مرحله طراحی و هم در مرحله نظارت، نقشی تعیینکننده در موفقیت پروژهها دارد.
وی با بیان اینکه تعداد شرکتهای مهندسان مشاور بومی استان متناسب با ظرفیت عمرانی قزوین نیست، اضافه کرد: با وجود فعالیت گسترده پیمانکاران و اجرای پروژههای متنوع، تنها 37 شرکت مهندسان مشاور در استان فعالیت میکنند که این تعداد برای قزوین کافی نیست و باید در تمامی رشتهها و تخصصهای دوازدهگانه افزایش یابد.
معاون استاندار همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی، تشویق و حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای مهندسان مشاور در بین دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: بخش عمده فعالیت مشاوران تاکنون در پروژههای ساختمانی بوده است، در حالی که پروژههای غیرساختمانی متعددی در استان وجود دارد که میتوان از خدمات مهندسان مشاور در اجرای آنها بهره گرفت.
حقلطفی با اشاره به بازدیدهای انجامشده از پروژههای عمرانی دهیاریها، این بازدیدها را اقدامی مؤثر در ارتقای کیفیت پروژهها دانست و ادامه داد: دورههای آموزشی برگزارشده برای دهیاران نیز نتایج مطلوبی داشته و افزایش کیفیت اجرای پروژههای عمرانی، حاصل تقویت نظارتهای فنی و اثربخشی این آموزشها است.