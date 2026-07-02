انبار کالای قاچاق در قزوین پلمب شد
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف هزار ثوب لباس زنانه و ۶ هزار و ۷۲۵ عدد کالای بهداشتی قاچاق به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد ریال از یک انبار در شهرستان قزوین خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خیری مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در یک باب انباری غیر مجاز در حاشیه شهر قزوین پس از بررسی اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع اقدامات فنی در دستور کار کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقاتی موفق به شناسایی محل انبار وی در شده و با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از آن تعداد هزار دست لباس زنانه شامل مانتو و شومیز و بیش از ۶ هزار و ۷۲۵ عدد لوازم آرایشی بهداشتی کشف کردند در ادامه طی استعلام از سامانه های اداره صمت ، انبار موصوف در سامانه جامع انبارها ثبت نشده که از مصادیق قاچاق و خارج از شبکه توزیع محسوب می شود.
فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش اقلام کشف شده ۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این خصوص برای متصدی انبار پرونده تشکیل و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
سردار طرهانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر مجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالاهای قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.