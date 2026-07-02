انبار کالای قاچاق در قزوین پلمب شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خیری مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در یک باب انباری غیر مجاز در حاشیه شهر قزوین پس از بررسی اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع اقدامات فنی در دستور کار کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقاتی موفق به شناسایی محل انبار وی در شده و با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از آن تعداد هزار دست لباس زنانه شامل مانتو و شومیز و بیش از ۶ هزار و ۷۲۵ عدد لوازم آرایشی بهداشتی کشف کردند در ادامه طی استعلام از سامانه های اداره صمت ، انبار موصوف در سامانه جامع انبارها ثبت نشده که از مصادیق قاچاق و خارج از شبکه توزیع محسوب می شود.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش اقلام کشف شده ۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این خصوص برای متصدی انبار پرونده تشکیل و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار طرهانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر مجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالاهای قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

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