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۱۰ فوتی و مصدوم در حوادث رانندگی خوزستان

۱۰ فوتی و مصدوم در حوادث رانندگی خوزستان
کد خبر : 1807546
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رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از وقوع ۲ فقره تصادف در جاده‌های استان از عصر چهارشنبه تا صبح پنجشنبه که ۲ فوتی و هشت مصدوم به جا گذاشت، خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز پنجشنبه در جزئیات این خبر اظهار کرد: تصادف خودروهای پژو پارس و کامیون ایسوزو در ساعت ۴:۴۸ دقیقه بامداد امروز در جاده ماهشهر، سه راهی امیدیه، ۲ نفر کشته و ۲ نفر مصدوم به جا گذاشت.

وی افزود: مصدومان شامل ۲ نفر مرد ۴۲ و ۴۸ ساله و فوتی‌ها ۲ نفر با هویت نامشخص گزارش شده است.

احمدی بلوطکی ادامه داد: مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان های تامین اجتماعی و معرفی ماهشهر انتقال یافتند.

رییس اورژانس ۱۱۵ خوزستان اظهار کرد: همچنین در تصادف خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ در قلعه‌تل باغملک در عصر روز چهارشنبه ۶ نفر مصدوم شدند که با ۲ دستگاه آمبولانس به بیمارستان باغملک اعزام گردیدند.

 

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