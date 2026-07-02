۱۰ فوتی و مصدوم در حوادث رانندگی خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز پنجشنبه در جزئیات این خبر اظهار کرد: تصادف خودروهای پژو پارس و کامیون ایسوزو در ساعت ۴:۴۸ دقیقه بامداد امروز در جاده ماهشهر، سه راهی امیدیه، ۲ نفر کشته و ۲ نفر مصدوم به جا گذاشت.

وی افزود: مصدومان شامل ۲ نفر مرد ۴۲ و ۴۸ ساله و فوتی‌ها ۲ نفر با هویت نامشخص گزارش شده است. احمدی بلوطکی ادامه داد: مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان های تامین اجتماعی و معرفی ماهشهر انتقال یافتند. رییس اورژانس ۱۱۵ خوزستان اظهار کرد: همچنین در تصادف خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ در قلعه‌تل باغملک در عصر روز چهارشنبه ۶ نفر مصدوم شدند که با ۲ دستگاه آمبولانس به بیمارستان باغملک اعزام گردیدند.

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