گرد و غبار در یزد تا پایان امروز ادامه دارد

به گزارش ایلنا از یزد، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان، بعدازظهر دیروز (چهارشنبه ۱۰ تیرماه) تا پیش‌ازظهر امروز (پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه)، پدیده فراگیر گردوغبار آسمان بیشتر مناطق استان یزد را در بر گرفته و دید افقی را در شهر‌های ابرکوه، بافق، رباط، عقدا، مروست، و هرات به تنها ۲۰۰۰ متر و در گاریز به ۳۰۰۰ متر، و در ساعتی در یزد به ۵۰۰ متر کاهش داده است؛ رقمی که بیانگر شدت بالای این پدیده جوی و تأثیر چشمگیر آن بر کیفیت هوا و تردد‌های شهری و جاده‌ای است.

این گردوغبار گسترده که حاصل وزش باد‌های نسبتاً شدید تا شدید و انتقال ذرات گردوغبار از مناطق مجاور به استان است، همچنان تا ساعات پایانی امروز ادامه و کاهش دید، اختلال در رفت‌وآمد، را به همراه خواهد داشت؛

از این رو شهروندان به ویژه رانندگان و کارگران فعال در فضای باز باید با احتیاط کامل رفتار کنند و از هرگونه فعالیت فیزیکی طولانی‌مدت در فضای باز خودداری نمایند.

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