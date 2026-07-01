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در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

مهار سه فقره آتش‌سوزی منزل مسکونی در کمتر از ۱۲ ساعت در شوش

مهار سه فقره آتش‌سوزی منزل مسکونی در کمتر از ۱۲ ساعت در شوش
کد خبر : 1807306
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رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از مهار سه فقره آتش‌سوزی منزل مسکونی در کمتر از ۱۲ ساعت توسط نیروهای عملیاتی این سازمان خبر داد.

سیدمحمد موسوی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۹:۲۱ در یک منزل مسکونی واقع در کوی وهب، خیابان شهید یونس طاهری رخ داد که آتش‌نشانان با حضور سریع در محل، آتش را مهار و از گسترش آن جلوگیری کردند.

وی افزود: دومین آتش‌سوزی ساعت ۱۴:۰۷ در یک منزل مسکونی واقع در روستای شهید دانش، خیابان نظامی، به وقوع پیوست که با اقدام به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی به طور کامل اطفا شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش ادامه داد: سومین حادثه نیز ساعت ۱۶:۳۹ به صورت حضوری به آتش‌نشانی اعلام شد، این آتش‌سوزی در طبقه سوم یک منزل مسکونی واقع در منطقه احمدآباد، روبه‌روی فلکه خلیج فارس، رخ داده بود که با حضور سریع نیروهای عملیاتی، حریق مهار و از سرایت آتش به واحدهای مجاور جلوگیری شد.

موسوی با بیان اینکه در هیچ‌ یک از این حوادث به شهروندان آسیبی وارد نشد، گفت: آتش‌نشانان پس از اطفای کامل حریق، ایمن‌سازی محل را انجام داده و عملیات را به پایان رساندند.

وی افزود: علت دقیق وقوع این سه آتش‌سوزی از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

 

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