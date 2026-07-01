به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در مراسم بهره‌برداری از پنجمین بازارچه عرضه مستقیم میوه و تره‌بار شهرداری اراک، افزود: راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا، اقدامی مؤثر در دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب است و باید این روند با پراکندگی مناسب در تمامی مناطق شهر ادامه یابد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی و توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا می‌تواند ضمن کاهش نقش واسطه‌ها، به ایجاد تعادل در بازار، افزایش رقابت سالم و حمایت از قدرت خرید شهروندان کمک کند. بر این اساس انتظار می‌رود برنامه ایجاد ۱۰ بازارچه عرضه مستقیم کالا در سطح شهر اراک با سرعت بیشتری پیگیری و راه‌اندازی شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر ضرورت نقش‌آفرینی سایر دستگاه‌های متولی تنظیم بازار تأکید کرده و اظهار داشت: مجموعه‌هایی مانند تعاون روستایی و جهاد کشاورزی باید با اجرای کامل وظایف قانونی خود، زمینه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، لبنی و پروتئینی را با حداقل واسطه فراهم کنند.

ابراهیمی تصریح کرد: استان مرکزی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه برخوردارند و با انسجام، همدلی و استفاده حداکثری از فرصت‌های ملی می‌توان خدمات گسترده‌تری به شهروندان ارائه کرد. ارتقاء کیفیت خدمات، کنترل قیمت‌ها و بهبود وضعیت معیشت شهروندان باید در اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرده و بیان داشت: بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت‌های کالاهای موجود در بازار ناشی از ضعف در مدیریت، ترک فعل و نبود نظارت مؤثر است و در این راستا مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. شهروندان شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.

نقش مؤثر بازارچه‌های عرضه مستقیم در تنظیم بازار

شهردار اراک نیز در این مراسم گفت: بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا و میوه و تره‌بار از یک سو در تنظیم بازار و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های خانوار نقش بسیار مؤثری دارند. هدف از توسعه این مراکز، عرضه محصولات با قیمت مناسب، کیفیت مطلوب و ایجاد فضایی شایسته برای ارائه خدمات به شهروندان است.

علیرضا محمودی به دستاوردها و پیامدهای راه‌اندازی مراکز فوق در سطح شهر اشاره داشته و در این رابطه افزود: ایجاد و توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا و میوه و تره‌بار ضمن حمایت از معیشت شهروندان، زمینه ایجاد تعادل در بازار و دسترسی آسان شهروندان به کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: تفاوت قیمت و کیفیت محصولات در نقاط مختلف شهر همواره یکی از دغدغه‌های شهروندان بوده است. در این بازارچه‌ها تلاش شده است با ایجاد رقابت سالم، حذف واسطه‌های غیرضروری و نظارت بر نحوه عرضه محصولات، زمینه دسترسی شهروندان به کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم شود.

شهردار اراک اظهار داشت: رضایت شهروندان تنها به قیمت مناسب محدود نمی‌شود. کیفیت محصولات و ایجاد محیطی مناسب برای خرید، از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید در تمامی بازارچه‌های عرضه مستقیم مورد توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود این مراکز به الگویی مناسب در ارائه خدمات شهری تبدیل شوند.

محمودی به سابقه اجرای این طرح در شهرداری اراک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا و میوه و تره‌بار از سال ۱۳۸۶ در دستور کار شهرداری اراک قرار داشته است، اما در بازه زمانی سال‌های گذشته اجرای این طرح به اهداف پیش‌بینی شده خود دست نیافته بود.

وی بیان داشت: امروز با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، نظارت مستمر شهرداری و همراهی شورای شهر، تلاش شده است بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا و میوه و تره‌بار با استانداردهای مناسب و با رویکردی مردم‌محور فعالیت کنند تا قیمت‌ها متعادل شود و همچنین معیشت شهروندان تأمین گردد.

شهردار اراک به برنامه‌های توسعه‌ای سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری اشاره داشته و اضافه کرد: هم‌اکنون پروژه احداث بازارچه‌ای به مساحت 1500 مترمربع در محدوده انتهای کشتارگاه با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵ درصد در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود این مجموعه تا یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

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