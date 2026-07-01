به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، عزیزالله افضلی در نشست بررسی سامانه هوشمند مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالا با محوریت میوه و تره‌بار، اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این سامانه، ایجاد شفافیت در فرآیند تولید، توزیع و عرضه کالا و جلوگیری از تخلفات احتمالی در بازار است.

وی با بیان اینکه این سامانه تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین را به یکدیگر متصل می‌کند، افزود: از زمان تولید یا برداشت محصول تا ورود به مراکز عرضه و در نهایت فروش به مصرف‌کننده، تمامی اطلاعات کالا در سامانه ثبت و قابل رهگیری خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز تصریح کرد: اطلاعاتی از جمله مشخصات کالا، تولیدکننده، محل و میزان تولید، موجودی انبار، ورود و خروج کالا، قیمت خرید و فروش، اطلاعات خریدار و فروشنده، زمان انجام معامله و محل عرضه به‌صورت برخط در سامانه ثبت می‌شود و امکان رصد دقیق گردش کالا را برای دستگاه‌های نظارتی فراهم می‌کند.

افضلی با اشاره به قابلیت‌های این سامانه گفت: اطلاعات مربوط به فاکتورهای خرید و فروش، موجودی واحدهای صنفی، میزان عرضه کالا و سقف و کف قیمت محصولات به‌صورت لحظه‌ای در اختیار دستگاه‌های متولی قرار می‌گیرد و هرگونه مغایرت یا تخلف به سرعت قابل شناسایی خواهد بود.

وی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این سامانه را جلوگیری از صدور فاکتورهای صوری، عرضه خارج از شبکه و فروش کالا بدون موجودی واقعی عنوان کرد و افزود: هیچ واحد صنفی بدون ثبت موجودی و اطلاعات کالا امکان صدور فاکتور و انجام فروش نخواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه اجرای این طرح هزینه‌ای برای دولت و فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم با همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت فراهم شده و بهره‌برداران بدون پرداخت هزینه اضافی می‌توانند از این سامانه استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش شفافیت اقتصادی، امکان تحلیل دقیق وضعیت بازار، شناسایی کالاهای پرفروش، بررسی موجودی کالاها، مدیریت عرضه و تقاضا و تصمیم‌گیری سریع در شرایط خاص را برای مدیران فراهم می‌کند.

افضلی با اشاره به تجربه اجرای این سامانه در برخی مراکز عمده عرضه کالا گفت: هم‌اکنون اطلاعات مربوط به حجم ورود و خروج کالا، موجودی هر غرفه، گردش مالی، تعداد تراکنش‌ها و روند قیمت محصولات به‌صورت برخط در دسترس است و این ظرفیت می‌تواند به مدیریت هوشمند بازار و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه سامانه‌های هوشمند در حوزه تنظیم بازار از رویکردهای جدی دولت برای افزایش شفافیت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تسهیل نظارت و کاهش تخلفات اقتصادی است و استان البرز نیز اجرای این طرح را با جدیت دنبال خواهد کرد.

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