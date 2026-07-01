در نشست شورای سالمندی خوزستان مطرح شد؛
شتاب سالمندی در ایران؛ یکسوم جمعیت تا سال ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود
دبیر شورای سالمندی کشور با اشاره به سرعت بالای سالمندی در ایران گفت: جزو پنج کشور با بیشترین سرعت سالمندی هستیم و تا سال ۱۴۳۰، حداقل یکسوم جمعیت معادل ۳۱ درصد جمعیت ایران سالمند خواهند بود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید جواد حسینی چهارشنبه ۱۰ تیر، در نشست شورای سالمندی که در استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به عضویت ۱۲ وزارتخانه در شورای سالمندی کشور اظهار کرد: اگر ۷ درصد از یک جمعیت بالای ۶۰ سال باشد، آن جامعه جوان است؛ اگر این رقم ۷ تا ۱۴ درصد باشد، در حال ورود به سالمندی، اگر ۱۴ تا ۲۳ درصد باشد جمعیت سالمند، اگر ۲۳ تا ۲۷ درصد باشد، سالخورده و اگر بیش از ۲۷ درصد باشد، جمعیت به شدت سالخورده محسوب میشود.
وی افزود: اکنون ۱۴ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال است و کشورمان در حال ورود به سالمندی قرار دارد؛ خوزستان نیز با ۹.۶ درصد، در آستانه این مرحله است.
دبیر شورای سالمندی کشور با اشاره به سرعت بالای سالمندی در ایران گفت: جزو پنج کشور با بیشترین سرعت سالمندی هستیم و تا سال ۱۴۳۰، حداقل یکسوم جمعیت معادل ۳۱ درصد جمعیت ایران سالمند خواهند بود.
وی بیان کرد: سال ۱۴۲۰ نقطه عطف بحرانی جمعیتی است و از آنجا به بعد، تعداد جمعیت جوان ایران از سالمندان کمتر میشود و این یک ابربحران است؛ اگر برای این مساله فکری نشود، به یک معضل جدی تبدیل میشود.
حسینی در ادامه گفت: سالمندی در دنیا در بازهای طولانی رخ داده است اما در ایران در سه دهه اتفاق میافتد و باید خود را آماده کنیم. در یک دو راهی قرار داریم؛ یا باید شرایط را به همین شکل ادامه دهیم و به سمت سالمندی مخاطرهآمیز برویم یا به سمت سالمندی سعادتمند حرکت کنیم.
وی عنوان کرد: بحران امنیتی و سیاسی قابل جمعکردن است، اما بحرانهای اجتماعی بسیار متفاوت هستند و اگر به این مساله توجه نشود، با ابربحران مواجه میشویم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه میانگین سن بازنشستگی در ایران ۵۲ سال و امید به زندگی ۷۶ سال است، افزود: یکسوم عمر در دوران سالمندی سپری میشود. اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز و اقتصاد مراقبتی در این زمینه مطرح هستند و مشاغل متناسب با این بازه زمانی در دنیا تعریف شدهاند تا هم نیاز جامعه برطرف و هم اشتغال پایدار ایجاد شود.
وی در خصوص اقتصاد نقرهای و ایجاد فرصتهای شغلی سبک برای سالمندان گفت: ۶۰ درصد سالمندان بالای ۷۰ سال حداقل یک بیماری مزمن دارند. همچنین ۵۲ هزار زن سالمند تنها در کشور داریم که یک هزار نفر از آنان در خوزستان ساکن هستند؛ در حال اجرای طرحی برای توانمدسازی این زنان هستیم.
حسینی افزود: بزرگترین مشکل سالمندان، تنهایی است، بنابراین طرح «مهر و گفتوگو» در حال اجراست و آموزشهای مربوط به اختلال خواب، تغذیه، ورزش و... به آنها ارائه میشود.
وی ادامه داد: خوزستان در میانه پایین جدول سالمندی قرار دارد اما در مسیر رشد سالمندی است و در سال ۱۴۳۰، ۲۳.۹ درصد جمعیت خوزستان سالخورده میشود، در حالی که ایران در آن زمان به شدت سالخورده خواهد بود.
دبیر شورای سالمندی کشور با اشاره به اهمیت ایجاد شهرهای دوستدار سالمند عنوان کرد: ایجاد بانک دادههای سالمندی و تهیه سالانه حداقل هفت گزارش، طراحی و تثبیت گفتمان سالمندی، قانونگذاری، سیاستگذاری و تنظیم بیندستگاهی، ایجاد بستر اقتصادی سالمندی و توسعه بازار خدمات، اشتغال سالمندان و گردشگری سالمندی برخی از محورهای ایجاد شهر دوستدار سالمند هستند.
وی بیان کرد: همچنین مجوز راهاندازی حداقل دو مرکز «دستهای مهربانی» برای برطرفکردن نیازهای کودکان و سالمندان در خوزستان صادر خواهد شد. یکی از پارکهای اهواز هم باید برای سالمندان مناسبسازی و طرح پیشگیری از معلولیتهای سالمندان نیز با جدیت اجرا شود.
حسینی گفت: ۳۵۰۰ روانشناس سالمندی در حال آموزش برای فعالیت در حوزه سالمندی هستند اما در برخی حوزهها مانند روانشناس تخصصی اوتیسم کمبود داریم.
وی با اشاره به غربالگری چشم ۶۲ میلیون نفر از کودکان سه تا پنج سال در ایران، افزود: این طرح، از نابینایی ۵۵۰ هزار نفر جلوگیری کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره آمار بیش از ۴۲ هزار خانوار دارای دو قلو و بیشتر در کشور گفت: ۴ هزار و ۷۰۵ خانواده از این خانوادهها در خوزستان هستند که برای حمایت از آنها طرح مراقبت همراه در این زمینه اجرا میشود.
وی با بیان اینکه خوزستان با ۳۱ هزار زن سرپرست خانوار بیشترین تعداد این زنان را در کشور دارد، گفت: بیشتر این زنان یا خود جوان هستند یا فرزندان جوانی دارند. مراقبت را به آنها آموزش میدهیم و آنان را برای مراقبت از فرزندان این خانوادهها به کار میگیریم تا علاوه بر اشتغال، مشکل آنها نیز حل شود.
حسینی در ادامه بیان کرد: ۷۲ هزار زن روستایی و عشایری از بیمه بهرهمند شدهاند و همه زنان خانوار روستایی و عشایری به صورت رایگان بیمه میشوند. همچنین بیش از ۲۵۰۰ نفر از زنان شهرنشین با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار، بیمه میشوند.
وی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در حوزه آسیبهای جنگ نیز گفت: غربالگری تروماهای پس از جنگ در حال انجام است و ۴۰۰ هزار نفر فرمهای مربوطه را تکمیل کردهاند و پس از آن، خدمات رایگان به افراد ارائه میشود.
رئیس سازمان بهزیستی از ایجاد ۲ هزار و ۱۹۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف در خوزستان خبر داد و افزود: امسال یک هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی دیگر با اعتبار ۹۷۰ میلیارد تومان ایجاد خواهد شد.
وی عنوان کرد: بیش از ۱۶ هزار دانشآموز با ۳۰ میلیارد تومان تحت پوشش کمکهزینه تحصیلی، ۲۲ میلیارد تومان کمکهزینه درمان و ۳۳ میلیارد تومان برای بیمه خویشفرمایی و کارفرمایی قرار گرفتهاند.
حسینی گفت: تلاش میشود پشتنوبتیها را به صفر برسانیم. در حال حاضر بیش از ۱۲۴ هزار پرونده داریم که بیش از ۸۱ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتهاند و ۴۳ هزار پشتنوبتی باید تحت پوشش قرار بگیرند. همچنین تمام پشتنوبتیهای حق پرستاری ضایعه نخاعی در خوزستان باید به صفر برسد.
وی افزود: همچنین طرح مراقبت درازمدت در خانواده برای سالمندان با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در سطح کشور و سهمی از آن برای خوزستان در نظر گرفته شده است. گسترش فعالیتهای مربوط به پیشگیری از خودکشی هم در اهواز اجرایی خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان تصریح کرد: مقرر شده است کارگروهی در استان خوزستان تشکیل شود تا تمام مأموریتهای سازمان بهزیستی با حضور مسئولان استانی رصد شود و شاخصها ارتقا یابد.
افزایش نرخ رشد سالمندی در خوزستان
در ادامه مهران کریمیان مدیرکل بهزیستی استان خوزستان هم در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر در جهان سالمند هستند و پیشبینی میشود این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۲ میلیارد نفر برسد که بیشتر آنان در کشورهای در حال توسعه ساکن خواهند بود.
وی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۱۲ درصد از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل میدهند، افزود: پیشبینی میشود سهم جمعیت سالمند کشور تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۱ درصد افزایش یابد.
مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان کرد: بررسی سرشماریهای انجامشده نشان میدهد جمعیت سالمند ایران در ۴۲ سال اخیر از ۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است و پیشبینی میشود در ۲۱ سال، یعنی در سال ۱۴۲۰، به ۲۰ درصد برسد که نشاندهنده رشد بسیار فزاینده این پدیده در کشور است. جمعیت سالمندی ایران در سال ۹۵، ۷ میلیون و ۴۱۴ هزار نفر بوده که اکنون به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.
کریمیان در خصوص وضعیت استان خوزستان گفت: بر اساس آمار ثبت احوال، جمعیت سالمندان خوزستان در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۳۲ هزار نفر بوده که این رقم هم اکنون به بیش از ۵۰۰ هزار نفر رسیده و نرخ رشد سالمندی استان از ۷.۵ به ۹.۶ افزایش یافته است. میانگین سنی استان نیز رو به افزایش است به گونهای که میانگین سنی خوزستان از ۲۷ سال در سال ۱۳۹۰ به ۳۰ سال در حال حاضر رسیده است.
مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به وضعیت سالمندی در شهرستانهای استان تصریح کرد: دو شهرستان مسجدسلیمان و بهبهان از نرخ کشوری سالمندی عبور کردهاند و بیش از ۱۲ درصد از جمعیت این شهرستانها را سالمندان تشکیل میدهند. دیگر شهرهای استان نیز با سرعت قابل توجهی به سمت سالمندی پیش میروند.
کریمیان در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سالمندی گفت: دبیرخانه شورای سالمندی در سازمان بهزیستی مستقر است و با همکاری معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، جلسات منظمی در این زمینه برگزار شده است. سال گذشته سه جلسه کمیته تخصصی و امسال نیز در سه ماهه اول سال جلسه شورای سالمندی با مصوبات خوبی برگزار شد.
وی از انتخاب اهواز به عنوان شهر دوستدار سالمند کشور خبر داد و اظهار کرد: این طرح بینالمللی با هدف افزایش مشارکت اجتماعی، حفظ استقلال و ارتقای رفاه سالمندان در اهواز اجرا میشود و مجری طرح نیز انتخاب شده است.
کریمیان عنوان کرد: شهر دوستدار سالمند بر هشت محور اصلی شامل حمل و نقل، مسکن، فضاهای عمومی، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، احترام اجتماعی، خدمات سلامت و ارتباطات استوار است و با اجرای آن، دسترسی آسان به فضاهای عمومی، تحرک و جابهجایی مستقل، مشارکت اجتماعی و مدنی سالمندان تقویت و از انزوای اجتماعی و تبعیض سنی جلوگیری میشود.
مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به افتتاح و استمرار فعالیت مراکز مهر و گفتگو در محلههای بهارستان و کوی نبوت اهواز گفت: این مراکز محلهمحور با هدف هماندیشی، ارتقای سلامت روان و بهبود سبک زندگی سالمندان فعالیت میکنند و برنامه توسعه این مراکز به دیگر محلههای استان خوزستان نیز در دستور کار قرار دارد.
کریمیان با اشاره به خدمات بهزیستی استان خوزستان در حوزه سالمندی، اعلام کرد: در حال حاضر ۷۰ هزار و ۷۱۴ نفر از سالمندان استان از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند که حدود ۲۰ هزار نفر از آنان مستمری ماهیانه دریافت می کنند. همچنین ۲۰ مرکز توانبخشی ویژه سالمندان شامل پنج مرکز روزانه، هشت مرکز شبانه روزی، پنج مرکز ویزیت در منزل و دو خانه حمایتی در استان فعال است که بالغ بر ۹۶۰ نفر از خدمات این مراکز استفاده میکنند. همچنین ۱۹۱ مرکز «مثبت زندگی» در محلات مختلف استان نیز خدمات مرتبط با سالمندان را ارائه می دهند.
وی ادامه داد: در سال گذشته، ۲۶۰ نفر از سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر موفق به دریافت تسهیلات اشتغال شدند و ۷۲۳ مورد وسایل توانبخشی شامل ویلچر، عصا و سایر تجهیزات میان سالمندان استان توزیع شد. همچنین دوره های آگاه سازی پیشگیری از معلولیتهای دوره سالمندی برای ۳۹۶۶ سالمند و دوره های آموزشی با موضوع تغذیه، سبک زندگی سالم و سایر موارد برای ۲۵۶ سالمند دیگر برگزار شد.
مدیرکل بهزیستی خوزستان در پایان با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی زنان سالمند توسط بنیاد فرزانگان برای یک هزار سالمند در سال گذشته، گفت: عزم جدی مجموعه بهزیستی و شورای سالمندی استان برای پیگیری و توسعه برنامه های حمایتی و توانمندسازی سالمندان مورد تاکید است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه نای عضو شورا، اهواز به زودی به جمع شهرهای دوستدار سالمند جهان بپیوندد.