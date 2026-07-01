تولید مرغ ۵۰ درصد بیش از نیاز استان قزوین
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از استمرار روند جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان خبر داد و گفت: میزان تولید پیشبینیشده حدود ۵۰ درصد بیش از نیاز مصرفی استان است و علاوه بر تأمین کامل بازار داخلی، امکان ارسال محصول به سایر استانها نیز وجود دارد.
به گزارش ایلنا از قزوین، علی رمضانپور در این ارتباط گفت: در خردادماه سال جاری، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در ۱۴۹ واحد پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده است که این میزان، ظرفیت تولید حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ را فراهم میکند.
وی افزود: میزان تولید پیشبینیشده حدود ۵۰ درصد بیش از نیاز مصرفی استان است و علاوه بر تأمین کامل بازار داخلی، امکان ارسال محصول به سایر استانها نیز وجود دارد.
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر تداوم فعالیت واحدهای تولیدی گفت: با تأمین بهموقع نهادههای دامی، نظارت مستمر بر واحدهای پرورشی و همکاری بهرهبرداران، هیچگونه خللی در روند تولید و عرضه گوشت مرغ و تخممرغ در استان ایجاد نشده است.
رمضانپور ادامه داد: پایداری تولید محصولات پروتئینی، بهویژه گوشت مرغ و تخممرغ، از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی استان است و این سازمان با رصد مستمر وضعیت تولید و بازار، اقدامات لازم را برای حفظ آرامش بازار و تأمین نیاز مصرفکنندگان دنبال میکند.