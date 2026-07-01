هشدار نارنجی برای جنوب سیستان‌ و بلوچستان

به گزارش ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان وقت جمعه ۱۲ تیر شاهد رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و در برخی نقاط بارش تگرگ و احتمال وقوع صاعقه خواهیم بود.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، شهرستان‌های نیکشهر، مهرستان، لاشار، سرباز، سیب و سوران، فنوج، قصرقند، راسک، ایرانشهر، بمپور، سراوان، جنوب خاش و همچنین برخی نقاط نیمه شمالی سیستان و بلوچستان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند پذیرفت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به سطح نارنجی هشدار هواشناسی تصریح کرد: احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب‌های محلی، طغیان رودخانه‌های فصلی و خسارت به سازه‌های موقت در مناطق مستعد وجود دارد.

وی از شهروندان خواست با توجه به شرایط ناپایدار جوی از سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های کوهنوردی و حضور در ارتفاعات خودداری کنند و افزود: ایمن‌سازی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و تابلوها و بنرهای تبلیغاتی، پرهیز از اسکان و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و همچنین خودداری از چرای دام در مناطق مرتفع از جمله توصیه‌های ضروری برای کاهش خسارات احتمالی است.

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