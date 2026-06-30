به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، نخستین جلسه هماهنگی واحدهای حمل‌ونقل شهرداری‌های استان البرز با هدف برنامه‌ریزی برای تسهیل تردد عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی، به میزبانی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج و با حضور نمایندگان ۱۷ شهر استان برگزار شد.

در این نشست، هماهنگی‌های لازم برای پوشش گسترده‌تر ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ایمنی تردد در ایام برگزاری مراسم مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مسیرهای تردد، محل‌های سوار و پیاده شدن عزاداران، فعالیت ۲۴ ساعته ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سهم هر یک از شهرداری‌های استان در جابه‌جایی مسافران و نحوه بازگشت شهروندان البرزی به مقاصد تعیین‌شده، به نمایندگان شهرداری‌ها ابلاغ شد.

در پایان این جلسه نیز رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج به عنوان رئیس کمیته حمل‌ونقل مراسم بدرقه رهبر شهید در استان البرز انتخاب شد.

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