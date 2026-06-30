جلسه هماهنگی حملونقل زائران در البرز برگزار شد
نخستین جلسه هماهنگی واحدهای حملونقل شهرداریهای استان البرز با هدف برنامهریزی برای تسهیل تردد زائران و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی، به میزبانی سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری کرج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، نخستین جلسه هماهنگی واحدهای حملونقل شهرداریهای استان البرز با هدف برنامهریزی برای تسهیل تردد عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی، به میزبانی سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری کرج و با حضور نمایندگان ۱۷ شهر استان برگزار شد.
در این نشست، هماهنگیهای لازم برای پوشش گستردهتر ناوگان حملونقل عمومی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ایمنی تردد در ایام برگزاری مراسم مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مسیرهای تردد، محلهای سوار و پیاده شدن عزاداران، فعالیت ۲۴ ساعته ناوگان حملونقل عمومی، سهم هر یک از شهرداریهای استان در جابهجایی مسافران و نحوه بازگشت شهروندان البرزی به مقاصد تعیینشده، به نمایندگان شهرداریها ابلاغ شد.
در پایان این جلسه نیز رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری کرج به عنوان رئیس کمیته حملونقل مراسم بدرقه رهبر شهید در استان البرز انتخاب شد.