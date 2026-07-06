امید؛ پیشرفته در درمان، گرفتار در تأمین تجهیزات/نبود ام آر آی و پت اسکن بیماران مبتلا به سرطان را در صف انتظار گذاشته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیماران سرطانی و خانواده‌های آنان این روزها علاوه بر تحمل دشواری درمان، با چالش دیگری نیز روبه‌رو هستند،صف‌های طولانی برای انجام سیتی‌اسکن و پت‌اسکن، خدماتی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تشخیص، پایش روند درمان و تصمیم‌گیری پزشکی دارد.

نبود دستگاه‌های سیتی‌اسکن و پت‌اسکن در بیمارستان امید موجب شده بسیاری از بیماران ناچار شوند برای دریافت نوبت روزها و حتی هفته‌ها در انتظار بمانند یا برای انجام این خدمات به مراکز دیگر مراجعه کنند این موضوع علاوه بر هزینه‌های مالی، فشار روحی و جسمی مضاعفی به بیماران وارد کرده است.

راهروی بیمارستان آرام نیست، هر صندلی روایت بیماری را در خود دارد که میان امید به درمان و انتظار برای نوبت تصویربرداری مانده است. بیماران سرطانی و همراهانشان می‌گویند: این روزها علاوه بر تحمل درد و دوره‌های درمان، با صف‌های طولانی برای سیتی‌اسکن و پت‌اسکن نیز روبه‌رو هستند.

چند روز است پیگیر گرفتن نوبت تصویر برداری هستیم

خانمی که کنار پرونده پزشکی همسرش ایستاده، می‌گوید:پزشک برای ادامه درمان تأکید کرده سریع تصویربرداری انجام شود اما چند روز است فقط پیگیر نوبت از تبریز هستیم. هر بار تاریخ جدید اعلام می‌شود و هنوز معلوم نیست چه زمانی انجام شود.

چند صندلی آن‌طرف‌تر، مردی که برای همراهی مادرش آمده، از فشار روحی این انتظار می‌گوید:بیمار سرطان بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد اما وقتی بین مراجعه، تماس و پیگیری برای گرفتن نوبت سرگردان می‌شویم، فشار بیماری چند برابر می‌شود.

یکی دیگر از بیماران که به گفته خودش برای انجام رایوتراپی مراجعه کرده، با صدایی آرام می‌گوید: برای کسی که مسیر درمان را طی می‌کند، هر روز اهمیت دارد. وقتی انجام تصویربرداری عقب می‌افتد، نگرانی از تأخیر در ادامه درمان هم بیشتر می‌شود.

همراهان بیماران نیز از هزینه‌های جانبی، رفت‌وآمد و بلاتکلیفی گلایه دارند و معتقدند دسترسی به تجهیزات تشخیصی نباید به دغدغه تازه بیماران تبدیل شود.

در میان رفت‌وآمدها و نگاه‌های منتظر، مطالبه مشترک بیماران روشن است، کاهش زمان انتظار و فراهم شدن دسترسی به خدمات تشخیصی تا مسیر درمان، بیش از این با رنج انتظار همراه نشود.

نبود دستگاه های تصویر برداری بیماران را با چالش مواجه کرده است

پیمان غنی زاده، مدیرعامل انجمن خیریه در گفت و گو با خبرنکار ایلنا، با اشاره به گستردگی خدمات این مجموعه گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی در بیمارستان خیریه امید وابسته به انجمن خیریه درمان می‌شوند و تنها در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار جدید مسیر سخت مبارزه با سرطان را در این مجموعه آغاز کرده اند.

غنی‌زاده هزینه هر دوره رادیوتراپی شامل ۲۵ جلسه را بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بسیاری از بیماران قادر به پرداخت این هزینه ها نیستند.

وی ادامه داد: برخی داروهای مورد نیاز بیماران در هر دوره تا ۲۲۰ میلیون تومان قیمت دارند اما بیماران دهک‌های یک تا سه در این مرکز به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار می‌گیرند و برای سایر دهک‌ها نیز متناسب با شرایط اقتصادی، سرپرستی خانوار، حمایت‌های متنوعی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل انجمن خیریه با اشاره به نیازهای تجهیزاتی این مرکز گفت: امروز مهم‌ترین نیاز مجموعه، تأمین دستگاه‌های MRI و PET Scan است، نبود دستگاه MRI باعث ایجاد صف انتظار برای بیماران در مراکز و استان های دیگر شده و بیماران نیازمند PET Scan نیز ناچار هستند برای انجام این خدمت با هزینه‌های بالا و انتظار طولانی به استان‌های دیگر مراجعه کنند.

وی آخرین قیمت دستگاه PET Scan را حدود ۳ میلیون یورو و دستگاه MRI را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو اعلام کرد و افزود: با حذف ارز ترجیحی، تأمین این تجهیزات از توان مجموعه خارج شده و بدون مشارکت خیرین امکان‌پذیر نیست.

غنی‌زاده با اشاره به چالش‌های مالی مرکز گفت: مطالبات بیمارستان خیریه امید از بیمه ها در سال ۱۴۰۴ هنوز وصول نشده است و هم اینک ۳۴۰ میلیارد تومان مطالبات بیمه‌ای داریم. این بدین معناست که بیمه ها هنوز هزینه خدمات انجام شده را پرداخت نکرده اند.‌

مدیرعامل انجمن خیریه در پایان از خیرین کشور و مناطق همجوار خواست نگاه فراتر از مرزهای جغرافیایی داشته باشند و در تأمین زیرساخت‌های درمان سرطان مشارکت بیشتری داشته باشند تا روند درمان بیماران بدون وقفه ادامه یابد.

انتهای پیام/