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پلمب ۲۵ واحد صنفی و توقیف بیش از ۲ تن مواد غذایی غیربهداشتی در رشت

پلمب ۲۵ واحد صنفی و توقیف بیش از ۲ تن مواد غذایی غیربهداشتی در رشت
کد خبر : 1806612
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در جریان بازرسی‌های مستمر کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت، ۲۵ واحد صنفی متخلف پلمب و بیش از ۲۲۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی، فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته از چرخه مصرف خارج شد.

به گزارش ایلنا از رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه، تولید، توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت طی خردادماه با انجام بازرسی‌های مستمر، اقدامات قانونی لازم را در برخورد با متخلفان حوزه سلامت به اجرا گذاشتند.

بر اساس این گزارش، در این مدت ۲۵ واحد صنفی به دلیل تخلفات بهداشتی، عدم رعایت ضوابط و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ابلاغی پلمب شد.

همچنین بیش از ۲۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی غیربهداشتی، فاسد، تاریخ‌مصرف‌گذشته و غیرقابل مصرف انسانی شناسایی، توقیف و از چرخه مصرف خارج شد تا از عرضه و مصرف آن‌ها جلوگیری شود.

مرکز بهداشت شهرستان رشت با تأکید بر استمرار و تشدید نظارت‌های بهداشتی، حفظ سلامت شهروندان را اولویت اصلی خود دانسته و اعلام کرد با هرگونه تخلفی که سلامت عمومی را تهدید کند، مطابق قوانین و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

این مرکز همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.

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