بانوی مجروح حمله تروریستی در سراوان به شهادت رسید

به گزارش ایلنا، بانوی مجروح حمله تروریستی شب گذشته در شهرستان سراوان که در پی تیراندازی به خودروی حامل یک خانواده زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.



در این حمله تروریستی، مرد خانواده نیز در صحنه حادثه به شهادت رسیده بود و با شهادت این بانوی مجروح، شمار شهدای این اقدام تروریستی به دو نفر افزایش یافت.



براساس اعلام منابع رسمی، این حمله تروریستی با هدف قرار دادن خودروی حامل یک خانواده صورت گرفت و بررسی ابعاد حادثه و شناسایی عوامل آن از سوی مراجع ذی‌ربط در دستور کار قرار دارد.

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