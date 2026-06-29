کاهش ۱۴ درصدی سرقت در گیلان و کسب رتبه برتر کشور در صیانت پیش دستانه

به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسن‌پور در دیدار با کمال الدین موسوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان، بر اهمیت تعامل و حمایت متقابل میان مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی برای ارتقای امنیت و پیشبرد مأموریت‌های انتظامی تأکید کرد.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به عملکرد پلیس در سال گذشته، افزود: با عملکرد مطلوب نیروی انتظامی استان، سال گذشته آمار سرقت ۱۴ درصد کاهش داشت و میزان کشف سرقت و صیانت پیش دستانه به ۹۷ درصد رسید که این دستاورد، حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول است.

سردار حسن‌پور به فعالیت‌های پلیس در ایام محرم اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، همدلی مجموعه‌ها و همراهی مردم، شرایط امنیتی استان نیز در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به خوبی مدیریت شد.

وی در پایان با قدردانی از تعامل مطلوب دستگاه قضایی و انتظامی، اضافه کرد: این تعامل مطلوب پشتوانه‌ی مؤثری برای استمرار امنیت و آرامش در گیلان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان هم در این دیدار، با قدردانی از تلاش‌ها و عملکرد جهادی مجموعه انتظامی استان، گفت: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضا و مجموعه انتظامی گیلان در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و این همکاری دوجانبه، بستر لازم را برای اجرای دقیق قانون و برقراری نظم و امنیت پایدار فراهم کرده است.

کمال الدین موسوی با اشاره به دستاورد‌های اخیر پلیس گیلان در حوزه‌های پیشگیری و صیانت، این موفقیت‌ها را نشانه نگاه تخصصی و اشراف کامل فرماندهی انتظامی استان بر مأموریت‌های محوله دانست و بر استمرار حمایت دستگاه قضایی از اقدامات قانونی پلیس تأکید کرد.

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