کاهش ۱۴ درصدی سرقت در گیلان و کسب رتبه برتر کشور در صیانت پیش دستانه
فرمانده انتظامی گیلان از کاهش ۱۴ درصدی سرقت، و کسب رتبه برتر کشور در صیانت پیش دستانه با کشف نزدیک به وقوع ۹۷ درصدی در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسنپور در دیدار با کمال الدین موسوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان، بر اهمیت تعامل و حمایت متقابل میان مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی برای ارتقای امنیت و پیشبرد مأموریتهای انتظامی تأکید کرد.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به عملکرد پلیس در سال گذشته، افزود: با عملکرد مطلوب نیروی انتظامی استان، سال گذشته آمار سرقت ۱۴ درصد کاهش داشت و میزان کشف سرقت و صیانت پیش دستانه به ۹۷ درصد رسید که این دستاورد، حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی و همکاری مؤثر دستگاههای مسئول است.
سردار حسنپور به فعالیتهای پلیس در ایام محرم اشاره کرد و گفت: با برنامهریزی دقیق، همدلی مجموعهها و همراهی مردم، شرایط امنیتی استان نیز در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به خوبی مدیریت شد.
وی در پایان با قدردانی از تعامل مطلوب دستگاه قضایی و انتظامی، اضافه کرد: این تعامل مطلوب پشتوانهی مؤثری برای استمرار امنیت و آرامش در گیلان است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان هم در این دیدار، با قدردانی از تلاشها و عملکرد جهادی مجموعه انتظامی استان، گفت: تعامل و همافزایی میان دستگاه قضا و مجموعه انتظامی گیلان در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و این همکاری دوجانبه، بستر لازم را برای اجرای دقیق قانون و برقراری نظم و امنیت پایدار فراهم کرده است.
کمال الدین موسوی با اشاره به دستاوردهای اخیر پلیس گیلان در حوزههای پیشگیری و صیانت، این موفقیتها را نشانه نگاه تخصصی و اشراف کامل فرماندهی انتظامی استان بر مأموریتهای محوله دانست و بر استمرار حمایت دستگاه قضایی از اقدامات قانونی پلیس تأکید کرد.