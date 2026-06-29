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مدیرکل امور مالیاتی گیلان:

۱۰ تیر آخرین مهلت بررسی اطلاعات معاملات اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۴

۱۰ تیر آخرین مهلت بررسی اطلاعات معاملات اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۴
کد خبر : 1806227
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مدیرکل امور مالیاتی گیلان از مؤدیان خواست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاعات صورت معاملات درج‌شده در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۴ را بررسی و حداکثر تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به تأیید یا رد آنها اقدام کنند.

به گزارش ایلنا از رشت،حسن صیاد زمردی، مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان با اشاره به اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در راستای توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مؤدیان گفت: اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که توسط مؤدیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۴ درج شده است، به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی‌نفع) منتقل و در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده است.

وی افزود: مؤدیان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir از طریق فهرست «اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر» و انتخاب گزینه «سامانه واکنش به اطلاعات (۱۶۹ مکرر) و سپس معاملات اظهارنامه ارزش افزوده»، اطلاعات ثبت‌شده را مشاهده و بررسی کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان از مؤدیان خواست حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به تأیید یا رد هر یک از اطلاعات بارگذاری‌شده حسب مورد اقدام کنند.

صیاد زمردی افزود: بررسی به‌موقع اطلاعات بارگذاری‌شده و اعلام نظر نسبت به آنها، نقش مؤثری در ارتقای شفافیت، تسهیل فرآیند‌های مالیاتی و توسعه تمکین داوطلبانه مؤدیان خواهد داشت.

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