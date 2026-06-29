انهدام شبکه سازمانیافته احتکار نهادههای دامی در مازندران/ کشف ۲۰ هزار تن سویا و ذرت دامی خارج از شبکه
فرمانده انتظامی مازندران از انهدام یک شبکه سازمانیافته احتکار و توزیع خارج از شبکه نهادههای دامی خبر داد و گفت: در این عملیات بیش از ۲۰ هزار تن نهاده دامی به ارزش ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال کشف و متهمان اصلی پرونده دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی از انهدام یک شبکه سازمانیافته احتکار نهادههای دامی در مازندران خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با مفاسد اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، شبکه سازمانیافته احتکار و توزیع خارج از شبکه نهادههای دامی را در سطح استان و یکی از استانهای همجوار شناسایی کردند.
وی افزود: با شناسایی اعضای اصلی و سرشبکه این باند که در یکی از شهرستانهای استان گلستان فعالیت داشت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مرجع قضایی و پس از چند روز اقدامات اطلاعاتی، محل نگهداری نهادههای دامی شامل سویا و ذرت دامی را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: مأموران در عملیات مشترک با پلیس استان گلستان موفق شدند دو متهم اصلی پرونده را دستگیر و در بازرسی از انبار مورد نظر، بیش از ۲۰ هزار تن نهاده دامی احتکارشده و خارج از شبکه توزیع را کشف کنند.
مفخمی شهرستانی ارزش ریالی نهادههای کشفشده را بنا بر اعلام کارشناسان، ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این پرونده متهمان به همراه چند نفر از همدستان خود دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.