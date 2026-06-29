هشدار نارنجی هواشناسی برای مازندران؛ بارشهای شدید و خطر سیلاب در راه است
ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی از فعالیت سامانه بارشی از صبح تا اواخر وقت روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در دامنهها و ارتفاعات استان خبر داد و نسبت به وقوع سیلاب، ریزش سنگ، صاعقه و اختلال در تردد محورهای کوهستانی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۸ اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی از صبح تا اواخر وقت روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه دامنهها و ارتفاعات استان را فرا خواهد گرفت.
بر اساس این هشدار، رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش دما، رعد و برق و در مناطق مستعد بارش تگرگ از مخاطرات پیشبینیشده این سامانه است.
هواشناسی مازندران اعلام کرد که در پی فعالیت این سامانه، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، کاهش دید، ریزش سنگ و اختلال در تردد محورهای کوهستانی، خسارت به سازههای کممقاوم و سستبنیان و همچنین وقوع صاعقه دور از انتظار نخواهد بود.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کرده، هنگام تردد در محورهای کوهستانی احتیاط لازم را رعایت کنند و از انجام فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی در مدت فعالیت سامانه بارشی بپرهیزند.
همچنین به کشاورزان توصیه شده است برداشت محصولات رسیده از جمله گیلاس و گندم را تسریع کرده و نسبت به استحکامبخشی سازههای کممقاوم و انجام سایر اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.