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معاون اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان خبر داد:

توقف عملیات اکتشاف معدن سیلیس در روستای اقداش شهرستان خنداب

توقف عملیات اکتشاف معدن سیلیس در روستای اقداش شهرستان خنداب
کد خبر : 1806169
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معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی به توقف عملیات اکتشاف در یکی از معادن استان اشاره کرده و گفت: عملیات اکتشاف معدن سیلیس در روستای اقداش شهرستان خنداب به منظور حفاظت از سنگ‌نگاره‌های تاریخی این منطقه متوقف شد.

به گزارش ایلنا، بهروز فرحزاد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وجود آثاری از سنگ‌نگاره‌های تاریخی در محدوده فعالیت اکتشاف معدن سیلیس روستای اقداش، کارشناسان میراث‌فرهنگی با حضور در محل نسبت به انجام بررسی‌های میدانی اقدام کردند.

وی ادامه داد: در جریان این بازدید، شواهد و سنگ‌نگاره‌های تاریخی در محدوده مورد نظر شناسایی شد. در این راستا با توجه به اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی، عملیات اکتشاف معدن سیلیس روستای اقداش در شهرستان خنداب تا انجام بررسی‌های تخصصی و تعیین تکلیف نهایی متوقف شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی بر ضرورت حفاظت از آثار تاریخی تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: صیانت از میراث‌فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و در این راستا مشارکت مردمی نقش مؤثری در شناسایی و حفاظت از این آثار ارزشمند دارد.

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