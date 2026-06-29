هنوز زخمهای شیمیایی در نفس مردم سردشت جاری است
نویسنده کتاب «سردشت، جنایت خاموش» با روایت تجربه شخصی خود از فاجعه بمباران شیمیایی سردشت گفت: آثار این جنایت پس از گذشت نزدیک به چهار دهه همچنان در زندگی مردم این شهر باقی مانده و بسیاری از مصدومان برای تنفس و ادامه زندگی با عوارض ناشی از گاز خردل دستوپنجه نرم میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قمری رسولزاده، در مراسم رونمایی از این اثر با اشاره به تجربه شخصی خود از فاجعه بمباران شیمیایی سردشت گفت: در زمان وقوع این حادثه تنها یکساله بودم و پدرم در جریان بمباران شیمیایی مجروح شد.
وی افزود: مادرم حدود دو ماه به دنبال شناسایی و پیدا کردن پدرم بود و آثار آن روزهای تلخ هنوز در زندگی خانواده ما باقی مانده است.
رسولزاده با بیان اینکه سرفههای مداوم پدرش و آثار بهجا مانده از آسیبهای شیمیایی همواره در ذهن او مانده است، اظهار کرد: مردم سردشت غیرنظامی بودند، مردمی که حقشان زندگی بود، نه تنفس گاز خردل.
نویسنده کتاب «سردشت، جنایت خاموش» ادامه داد: بمباران شیمیایی سردشت، کودکان، زنان و سالمندان را هدف قرار داد و بسیاری از مردم این شهر پس از گذشت دههها همچنان با مشکلات تنفسی دستوپنجه نرم میکنند و برخی برای ادامه زندگی وابسته به تجهیزات و داروهای تنفسی هستند.
وی خاطرنشان کرد: نگارش این کتاب حاصل سالها تلاش و پژوهش و تلاشی برای ادای دین به مردم سردشت و ثبت بخشی از رنج و مقاومت مردمی است که آثار این جنایت را همچنان با خود حمل میکنند.