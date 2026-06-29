به گزارش خبرنگار ایلنا، قمری رسول‌زاده، در مراسم رونمایی از این اثر با اشاره به تجربه شخصی خود از فاجعه بمباران شیمیایی سردشت گفت: در زمان وقوع این حادثه تنها یک‌ساله بودم و پدرم در جریان بمباران شیمیایی مجروح شد.

وی افزود: مادرم حدود دو ماه به دنبال شناسایی و پیدا کردن پدرم بود و آثار آن روزهای تلخ هنوز در زندگی خانواده ما باقی مانده است.

رسول‌زاده با بیان اینکه سرفه‌های مداوم پدرش و آثار به‌جا مانده از آسیب‌های شیمیایی همواره در ذهن او مانده است، اظهار کرد: مردم سردشت غیرنظامی بودند، مردمی که حقشان زندگی بود، نه تنفس گاز خردل.

نویسنده کتاب «سردشت، جنایت خاموش» ادامه داد: بمباران شیمیایی سردشت، کودکان، زنان و سالمندان را هدف قرار داد و بسیاری از مردم این شهر پس از گذشت دهه‌ها همچنان با مشکلات تنفسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برخی برای ادامه زندگی وابسته به تجهیزات و داروهای تنفسی هستند.

وی خاطرنشان کرد: نگارش این کتاب حاصل سال‌ها تلاش و پژوهش و تلاشی برای ادای دین به مردم سردشت و ثبت بخشی از رنج و مقاومت مردمی است که آثار این جنایت را همچنان با خود حمل می‌کنند.

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