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سکوت مجامع بین‌المللی در برابر فاجعه شیمیایی سردشت قابل تأمل است

سکوت مجامع بین‌المللی در برابر فاجعه شیمیایی سردشت قابل تأمل است
کد خبر : 1806136
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رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه آذربایجان‌غربی با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت، این واقعه را یکی از تلخ‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر دانست و گفت: جنایت رژیم بعث عراق در هفتم تیرماه علیه مردم سردشت، هرگز فراموش‌شدنی نیست و مصداق آشکار جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سبحان نجفقلیان، در مراسم رونمایی از کتاب «سردشت جنایت خاموش» اظهار کرد: با وجود ابعاد گسترده انسانی و آثار ماندگار این فاجعه، مجامع بین‌المللی در قبال این جنایت سکوت اختیار کردند و هنوز آن‌گونه که باید نسبت به احقاق حقوق قربانیان اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه آذربایجان‌غربی با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت، این واقعه را یکی از تلخ‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر دانست و گفت: جنایت رژیم بعث عراق در هفتم تیرماه علیه مردم سردشت، هرگز فراموش‌شدنی نیست و مصداق آشکار جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.

وی افزود: در حوزه حقوقی، روند جمع‌آوری مستندات مربوط به تجاوز آمریکه و رژیم صهیونیستی ه کشور و جنایات صورت‌گرفته علیه مردم غیرنظامی در حال انجام است تا این اسناد برای پیگیری حقوقی و ارائه در مجامع بین‌المللی آماده شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه آذربایجان‌غربی تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد قربانیان بمباران شیمیایی سردشت و پیگیری حقوقی این پرونده، بخشی از مسئولیت تاریخی و انسانی در قبال این فاجعه است.

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