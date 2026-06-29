هوشمندسازی پارکینگهای مرز خسروی برای اربعین/اجرای ۲۲ الزام امنیتی برای حفاظت از خودروهای زائران
رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از اجرای الزامات امنیتی ۲۲ گانه در پارکینگهای مرز بینالمللی خسروی خبر داد و گفت: با توسعه سامانههای هوشمند، نصب دوربینهای پلاکخوان، راهاندازی سامانه پیامکی و تقویت تجهیزات نظارتی، مدیریت پارکینگها و خدماترسانی به زائران اربعین امسال با کیفیت و امنیت بیشتری انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ غلامرضا چهری در نشست بررسی زیرساختهای اربعین با فرماندار قصرشیرین اظهار کرد: تأمین امنیت زائران و حفاظت از اموال و خودروهای آنان یکی از مهمترین مأموریتهای پلیس در ایام اربعین است و بر همین اساس تمامی برنامهریزیها با رویکرد پیشگیرانه، هوشمندسازی خدمات و افزایش رضایتمندی زائران انجام شده است.
وی با بیان اینکه اجرای الزامات امنیتی ۲۲ گانه نقش مهمی در ساماندهی پارکینگها و مدیریت بهتر تردد زائران دارد، افزود: این الزامات بر اساس تجربیات سالهای گذشته و بررسی نقاط قوت و ضعف تدوین شده و اجرای دقیق آنها میتواند امنیت پارکینگها، سرعت خدماترسانی و نظم در تردد خودروها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با قدردانی از همکاری فرمانداری قصرشیرین، سپاه، ارتش، شهرداری، سازمان زندانها و دیگر دستگاههای اجرایی گفت: خوشبختانه بخش عمدهای از زیرساختهای مورد نیاز برای پارکینگهای اربعین فراهم شده و تکمیل سایر تجهیزات و امکانات نیز با همکاری دستگاههای مسئول با سرعت در حال انجام است تا پیش از آغاز موج اصلی سفرهای اربعین همه ظرفیتها آماده بهرهبرداری باشد.
چهری با اشاره به مهمترین اقدامات پیشبینی شده برای اربعین امسال اظهار کرد: نصب دوربینهای پلاکخوان در ورودی و خروجی پارکینگها، توسعه شبکه پایش تصویری، شمارهگذاری و نامگذاری تمامی پارکینگها، نصب تابلوهای راهنمای مسیر، استفاده از بالنهای هدایتگر برای شناسایی سریع محل پارک خودروها و افزایش پوشش نظارتی از جمله برنامههایی است که امسال با جدیت اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم امسال، راهاندازی سامانه پیامکی ثبت اطلاعات خودروهاست که از طریق آن اطلاعاتی مانند محل استقرار خودرو، شماره پارکینگ، زمان ورود و سایر مشخصات مورد نیاز برای زائران ارسال میشود تا هنگام بازگشت، بدون سردرگمی بتوانند خودروی خود را پیدا کنند و از اتلاف وقت و ازدحام جلوگیری شود.
رییس پلیس پیشگیری استان کرمانشاه همچنین بر تکمیل روشنایی پارکینگها، استقرار خودروهای آتشنشانی و نیروهای امدادی، ایجاد امکانات رفاهی مناسب برای زائران، پیشبینی ناوگان حملونقل داخلی در پارکینگهای بزرگ و استفاده از ظرفیت مؤسسات حفاظتی و مراقبتی دارای مجوز برای نگهبانی شبانهروزی تأکید کرد و گفت: این اقدامات در کنار حضور مستمر نیروهای پلیس، سطح ایمنی و امنیت پارکینگها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه مرز خسروی یکی از مهمترین و ایمنترین گذرگاههای زمینی کشور برای تردد زائران عتبات عالیات است، افزود: با توسعه زیرساختهای این مرز و پیشبینی افزایش چشمگیر تردد زائران در اربعین امسال، همه دستگاههای مسئول باید با آمادگی کامل، هماهنگی مستمر و برنامهریزی دقیق، زمینه ارائه خدمات مطلوب و شایسته را فراهم کنند.
چهری خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی میان پلیس، فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی تا آغاز مراسم اربعین به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تمامی ظرفیتهای انتظامی، خدماتی و پشتیبانی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد بزرگ معنوی و خدمترسانی مطلوب به زائران بسیج خواهد شد تا زائران با امنیت، آرامش و سهولت بیشتری از مرز بینالمللی خسروی تردد کنند.