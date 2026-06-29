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احتمال وقوع گرد و غبار موقتی در برخی مناطق خوزستان تا فردا

احتمال وقوع گرد و غبار موقتی در برخی مناطق خوزستان تا فردا
کد خبر : 1806045
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مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به استقرار جو پایدار تا پایان هفته، از احتمال وقوع گرد و غبار موقتی در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان طی امروز و فردا سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته جو پایداری بر خوزستان حاکم خواهد بود. با این حال، در بعدازظهرهای امروز دوشنبه و سه‌شنبه، وزش باد با سرعت متوسط و گاهی تندبادهای لحظه‌ای در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب برخاستن گرد و غبار موقتی شود.

وی افزود: تا روز سه‌شنبه تغییر محسوسی در دما رخ نخواهد داد، اما از اواسط هفته روند افزایش دما در استان آغاز می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین از مواج بودن شمال خلیج فارس از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روز سه‌شنبه خبر داد.

 

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