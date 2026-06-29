کشف انبار لوازم آرایشی قاچاق در اهواز و معدومسازی ۲ تن مواد غذایی فاسد در اندیمشک
مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از کشف و ضبط یکهزار و ۸۵۱ قلم کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق خبر داد و همزمان مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک از معدومسازی بیش از ۲ تن مواد غذایی فاسد و پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، موسی ظهیرینژاد اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی و پس از اخذ دستور قضایی، یک انبار نگهداری کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق در اهواز شناسایی و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، معاونت غذا و دارو و سازمان صمت مورد بازرسی قرار گرفت.
وی افزود: در این عملیات یکهزار و ۸۵۱ قلم کالای قاچاق به ارزش چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد. همچنین به دلیل ثبت نبودن انبار در سامانه جامع انبارها، پرونده متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.
در خبری دیگر، فرخالدین یلدی، مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک، از معدومسازی بیش از ۲ تن مواد غذایی فاسد و تاریخگذشته خبر داد و گفت: در جریان بازرسیهای بهداشتی، ۱۰ واحد صنفی شامل نانوایی، شیرینیپزی، رستوران و اغذیهفروشی به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی با دستور قضایی پلمب شدند.
وی تأکید کرد: بازرسیها بهصورت مستمر ادامه دارد و شهروندان میتوانند تخلفات بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.