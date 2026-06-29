رفع تصرف ۶ هزار و ۵۱۷ میلیارد ریالی از اراضی ملی خوزستان
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف فوری ۴۳ هزار و ۸۵۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی استان خبر داد و گفت: این اراضی به ارزش ۶ هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال با اقدامات یگان حفاظت از اراضی به بیتالمال بازگردانده شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، روحاله عمادی اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی کارکنان یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و با پشتیبانی نیروهای انتظامی، ۴۳ هزار و ۸۵۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی استان از تصرف متجاوزان خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی ارزش این اراضی را ۶ هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: عملیاتهای رفع تصرف در شهرستانهای بهبهان، شوشتر، هفتگل، ماهشهر، مسجدسلیمان، رامشیر، سوسنگرد و اهواز اجرا و اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با تأکید بر برخورد قاطع با زمینخواران گفت: یگان حفاظت از اراضی استان بهصورت مستمر و شبانهروزی اراضی ملی و دولتی را رصد میکند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ضمن بررسی موضوع، اقدامات قانونی و پیگیری قضایی را در دستور کار قرار میدهد.
عمادی از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان در صیانت از اراضی ملی و مقابله با زمینخواری قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف غیرقانونی یا زمینخواری، موارد را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به یگان حفاظت از اراضی اطلاع دهند.
وی همچنین تعامل میان یگان حفاظت از اراضی و اداره حقوقی راه و شهرسازی را در حفظ حقوق بیتالمال مؤثر دانست و از همکاری و هوشیاری رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستانهای استان تقدیر کرد.