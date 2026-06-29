به گزارش ایلنا از بندرعباس، عادل شهرزاد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان هرمزگان اظهار کرد: توسعه پایدار در هرمزگان نیازمند شکل‌گیری پروژه‌های پیشران در حوزه گردشگری است. از این رو، بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام طراحی می‌شود تا تمامی استعلام‌ها، مجوزهای اولیه و الزامات قانونی آن‌ها از قبل پیش‌بینی و اخذ شود و سرمایه‌گذار بتواند بدون مواجهه با موانع ساختاری، فرآیند اجرایی پروژه را آغاز کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تأکید بر جایگاه اقتصاد گردشگری در آینده توسعه استان افزود: کرانه‌های ساحلی، جزایر، بنادر و بافت‌های تاریخی هرمزگان از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی استان در سطح ملی و منطقه‌ای به شمار می‌روند و بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند گردشگری را به یکی از ارکان اصلی تولید ثروت، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد محلی تبدیل کند.

او افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در واقع مسیر سبزی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند؛ مسیری که با کاهش ریسک‌های اداری و شفاف‌سازی فرآیندها، امکان هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های سودآور، اشتغال‌زا و تقویت‌کننده اقتصاد گردشگری را فراهم می‌کند.

شهرزاد همچنین از شناسایی پهنه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در شرق و غرب استان خبر داد و گفت: این بسته‌ها با رویکرد توسعه متوازن و با هدف توانمندسازی جوامع محلی و روستایی تدوین می‌شوند تا گردشگری به موتور محرک اقتصاد ساحلی هرمزگان تبدیل شود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی استان افزایش یافته و هرمزگان به یکی از کانون‌های اصلی اقتصاد گردشگری در جنوب کشور تبدیل شود.

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