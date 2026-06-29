مجازات ۲۶ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در تاکستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سلیمان رزاقی گفت: پرونده راننده کامیون باری حامل ۹ هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش هشت میلیارد و ۷۰۱ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متهم به پرداخت ۲۶ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی کالا محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

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