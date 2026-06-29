آغاز ثبتنام برگزاری دوازدهمین دوره طرح ملی «رحله» در استهبان
دوازدهمین دوره طرح ملی «رحله» ویژه حفظ قرآن کریم، تابستان ۱۴۰۵ به صورت شبانهروزی در شهرستان استهبان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، این دوره در مدت ۵۰ روز و با هدف تربیت حافظان قرآن کریم، ویژه دانشآموزان پایه هفتم تا دوازدهم برگزار خواهد شد.
در این دوره، علاوه بر کلاسهای تخصصی حفظ قرآن، آموزش ترجمه، تفسیر و تجوید، برنامههای توسعه فردی، مدیریت زمان، تقویت حافظه، اردوهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی نیز پیشبینی شده است.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکتکنندگان پس از پایان دوره، مدرک رسمی دریافت خواهند کرد و همچنین سفر زیارتی به مشهد مقدس به عنوان برنامه پایانی دوره در نظر گرفته شده است.
این دوره ویژه دانشآموزان پسر برگزار میشود و ثبتنام آن از ۱۵ خرداد آغاز شده و تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به پایگاه اینترنتی beytolahzan.ir مراجعه کرده یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۰۹۹۱۵۰۹۳۶۸۴ و ۰۹۱۷۶۱۸۱۳۶۵ تماس بگیرند.