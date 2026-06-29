به گزارش ایلنا، این دوره در مدت ۵۰ روز و با هدف تربیت حافظان قرآن کریم، ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم تا دوازدهم برگزار خواهد شد.

در این دوره، علاوه بر کلاس‌های تخصصی حفظ قرآن، آموزش ترجمه، تفسیر و تجوید، برنامه‌های توسعه فردی، مدیریت زمان، تقویت حافظه، اردوهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی نیز پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان پس از پایان دوره، مدرک رسمی دریافت خواهند کرد و همچنین سفر زیارتی به مشهد مقدس به عنوان برنامه پایانی دوره در نظر گرفته شده است.

این دوره ویژه دانش‌آموزان پسر برگزار می‌شود و ثبت‌نام آن از ۱۵ خرداد آغاز شده و تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی beytolahzan.ir مراجعه کرده یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۹۹۱۵۰۹۳۶۸۴ و ۰۹۱۷۶۱۸۱۳۶۵ تماس بگیرند.

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