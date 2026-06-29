۱۲۳ کلاس درس در حال احداث و تکمیل است

به گزارش ایلنا از قزوین، مجتبی دائی‌دائی در این باره گفت: در راستای ارتقای سرانه‌های آموزشی و پاسخ به نیاز ساکنان طرح‌های حمایتی مسکن و مناطق بازآفرینی شهری، عملیات اجرایی ۱۳ باب مدرسه در نقاط مختلف استان با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: این مدارس در مجموع شامل ۱۲۳ کلاس درس هستند که در شهرهای مهرگان، تاکستان، آبیک، اقبالیه و شریف‌آباد جانمایی شده‌اند. از این تعداد، پنج پروژه مربوط به احداث مدارس جدید و هشت پروژه نیز تکمیل مدارس نیمه‌تمام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به پروژه‌های بازآفرینی شهری گفت: هنرستان ۶ کلاسه شریفیه در محله مهاجرانی شریف‌آباد با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال اجراست و تا پایان مرحله نازک‌کاری با تعهد این اداره کل پیش خواهد رفت.

وی ادامه داد: در شهر مهرگان نیز احداث سه مدرسه ابتدایی ۹ کلاسه، یک مدرسه متوسطه اول و یک مدرسه متوسطه دوم ۹ کلاسه آغاز شده و تکمیل مدارس ۱۲ کلاسه در قطعات ۱۶، ۵۶ و ۵۷ این شهر با پیشرفت مناسب در حال انجام است.

دائی‌دائی افزود: تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه تاکستان با پیشرفت ۶۰ درصد و مدرسه ۱۲ کلاسه آبیک با پیشرفت ۸۰ درصد از پروژه‌های اولویت‌دار استان است. همچنین در اقبالیه نیز احداث یک مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه و یک مدرسه متوسطه اول ۹ کلاسه در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در پایان با بیان اینکه مجموع زیربنای این پروژه‌ها بیش از ۱۷ هزار مترمربع است، تأکید کرد: با تأمین اعتبارات و تسریع در روند اجرا، این فضاهای آموزشی همزمان با بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن آماده استفاده دانش‌آموزان خواهد شد؛ اقدامی که در راستای تحقق عدالت آموزشی و اجرای تأکیدات رئیس‌جمهور دنبال می‌شود.

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