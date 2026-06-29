برخی صنایع تبدیلی و تکمیلی قزوین قابلیت برندسازی دارند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برخی طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی میتوانند به برندهای شاخص استانی تبدیل شوند و حمایت از آنها در چارچوب قانون در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریریمقدم با اشاره به اهمیت ایجاد شهرکهای صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: این طرحها نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، جذب سرمایهگذاری، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی دارند و باید در اولویت برنامههای توسعهای استان قرار گیرند.
وی افزود: تمامی درخواستهای تغییر کاربری باید بر اساس ضوابط قانونی و در چارچوب توسعه کشاورزی بررسی شوند و طرحهای خارج از مقررات و الزامات دستگاههای ذیربط امکان دریافت مجوز نخواهند داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه بررسی پروندهها بهصورت سامانهای و با نظر کارشناسی اعضای کمیسیون انجام میشود، گفت: حمایت از طرحهای کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه گردشگری کشاورزی و ایجاد زیرساختهای مناسب از اولویتهای اصلی استان قزوین است.
حریریمقدم همچنین رعایت الزامات زیستمحیطی، تأمین دسترسی مناسب، انطباق با طرحهای توسعهای و اخذ نظر دستگاههای تخصصی را از شروط اصلی بررسی و تصویب درخواستهای تغییر کاربری دانست.
وی در پایان تأکید کرد: برخی طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی میتوانند به برندهای شاخص استانی تبدیل شوند و حمایت از آنها در چارچوب قانون در دستور کار قرار دارد.