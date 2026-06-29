برداشت نخستین پایلوتهای طرح غنیسازی گندم در قزوین
بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین از برداشت نخستین پایلوتهای طرح پژوهشی غنیسازی گندم با هدف ارتقای کیفیت نان و بهبود امنیت غذایی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، اعظم خسروینژاد در این ارتباط گفت: طرح پژوهشی غنیسازی گندم با هدف افزایش کیفیت تغذیهای گندم، بهبود کیفیت نان و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور، در قالب پنج پایلوت و بر روی هفت رقم گندم در استان قزوین در حال اجراست.
وی افزود: در نخستین مرحله، عملیات برداشت سه پایلوت این طرح در شهرستانهای آبیک، البرز و بویینزهرا که شامل پنج رقم گندم است، با موفقیت به پایان رسید و برداشت سایر پایلوتها نیز متناسب با زمان رسیدگی محصول ادامه خواهد یافت.
خسروینژاد با اشاره به اینکه این طرح در راستای سیاستهای برنامه هفتم پیشرفت و اهداف وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ارتقای کیفیت محصولات راهبردی، افزایش بهرهوری و تولید نان سالم اجرا میشود، تصریح کرد: نتایج این پژوهش، مبنای تدوین توصیههای فنی برای مدیریت بهینه تغذیه گندم و بهبود کیفیت نان در سطح کشور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصولات زراعی، افزایش ارزش تغذیهای نان و تقویت امنیت غذایی کشور ایفا کند.