دادستان عمومی و انقلاب خواف خبر داد:
شناسایی و دستگیری متهم اصلی قتل یک نوجوان در شهرستان خواف
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خواف در استان خراسان رضوی گفت: متهم اصلی قتل یک نوجوان در جریان یک فقره نزاع و درگیری دستهجمعی شامگاه شنبه 6 تیر ماه در پارک وحدت این شهرستان، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سید محمد رسولی به تشریح جزئیات این حادثه مرگبار پرداخته و در این رابطه افزود: در شامگاه شنبه 6 تیر ماه یک فقره نزاع و درگیری دستهجمعی در پارک وحدت شهرستان خواف به وقوع پیوست. این اتفاق منجر به کشته شدن و قتل یک نوجوان شد.
وی ادامه داد: در پی گزارش یک فقره نزاع و درگیری دستهجمعی با استفاده از سلاح سرد، بلافاصله با حضور به موقع و میدانی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خواف و همکاری سریع و مؤثر عوامل انتظامی، ابعاد این حادثه مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خواف در استان خراسان رضوی اظهار داشت: در این نزاع و درگیری دستهجمعی، یک نوجوان از محله لاج این شهرستان به شدت مجروح شده و بر اثر شدت جراحات وارده، پس از انتقال به بیمارستان خواف جان خود را از دست داد.
رسولی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این پرونده اشاره داشته و تصریح کرد: با اقدامات فوری و دقیق انجام شده، متهم اصلی این پرونده در همان ساعات اولیه شناسایی و دستگیر شد. سایر افراد مشارکتکننده در این نزاع و درگیری دستهجمعی نیز بازداشت شدند.
وی به خانواده متوفی تسلیت گفته و بیان داشت: پرونده این حادثه با قید فوریت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. قانونشکنان بدانند دادستانی با تمامی عاملان و مخلان نظم و امنیت عمومی، مطابق قانون و بدون هیچگونه اغماض برخورد قاطع خواهد داشت.