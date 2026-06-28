شناسایی و دستگیری متهم اصلی قتل یک نوجوان در شهرستان خواف

به گزارش ایلنا، سید محمد رسولی به تشریح جزئیات این حادثه مرگبار پرداخته و در این رابطه افزود: در شامگاه شنبه 6 تیر ماه یک فقره نزاع و درگیری دسته‌‌جمعی در پارک وحدت شهرستان خواف به وقوع پیوست. این اتفاق منجر به کشته شدن و قتل یک نوجوان شد.

وی ادامه داد: در پی گزارش یک فقره نزاع و درگیری دسته‌‌جمعی با استفاده از سلاح سرد، بلافاصله با حضور به موقع و میدانی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خواف و همکاری سریع و مؤثر عوامل انتظامی، ابعاد این حادثه مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خواف در استان خراسان رضوی اظهار داشت: در این نزاع و درگیری دسته‌‌جمعی، یک نوجوان از محله لاج این شهرستان به شدت مجروح شده و بر اثر شدت جراحات وارده، پس از انتقال به بیمارستان خواف جان خود را از دست داد.

رسولی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این پرونده اشاره داشته و تصریح کرد: با اقدامات فوری و دقیق انجام‌ شده، متهم اصلی این پرونده در همان ساعات اولیه شناسایی و دستگیر شد. سایر افراد مشارکت‌‌کننده در این نزاع و درگیری دسته‌جمعی نیز بازداشت شدند.

وی به خانواده متوفی تسلیت گفته و بیان داشت: پرونده این حادثه با قید فوریت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. قانون‌شکنان بدانند دادستانی با تمامی عاملان و مخلان نظم و امنیت عمومی، مطابق قانون و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد قاطع خواهد داشت.

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