سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان در نشست با خبرنگاران عنوان کرد:
خسارت 320 میلیارد ریالی صنعت برق استان مرکزی در جنگ رمضان / شناسایی 618 مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان
برخورداری استان مرکزی از ۷۶۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: صنعت برق این استان در جریان جنگ رمضان حدود 320 میلیارد ریال خسارت دید، اما با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی، تمامی شبکههای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی و برق پایدار مشترکان برقرار شد. با وجود خسارتهای وارد شده به تأسیسات برق، تمامی شبکههای آسیبدیده اصلاح و بازسازی شده و هماکنون شبکه برق استان در شرایط پایدار قرار دارد.
به گزارش ایلنا، محمد نیکویی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: یکی از مهمترین چالشهای صنعت برق، فعالیت غیرمجاز دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) است که خسارتهای قابل توجهی به شبکه برق وارد میکند. استفاده غیرمجاز از ماینرها به دلیل مصرف بسیار بالای برق، موجب فشار مضاعف بر شبکه توزیع، افزایش احتمال بروز خاموشی، آسیب به تجهیزات برق و حتی سوختن وسایل برقی مشترکان میشود.
وی ادامه داد: جمعآوری انشعابات غیرمجاز و دستگاههای استخراج رمزارز، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و رعایت حقوق مشترکانی دارد که به صورت قانونی از برق استفاده میکنند. شرکت توزیع نیروی برق با هرگونه استفاده غیرمجاز از برق، اعم از استخراج رمزارز یا انشعابات غیرقانونی، با قاطعیت برخورد میکند و در صورت دریافت گزارشهای مردمی، گروههای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن برای بررسی و رفع تخلف اعزام میشوند.
شناسایی 618 مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: تاکنون 618 مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در این استان شناسایی شده و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و نیروهای شرکت توزیع برق، بیش از 17 هزار دستگاه ماینر کشف شده است. این دستگاهها در مجموع حدود 52 مگاوات بار به شبکه برق تحمیل میکردند که با جمعآوری آنها، بخش قابل توجهی از فشار وارد بر شبکه کاهش یافته است.
نیکویی تصریح کرد: تاکنون بیش از 2800 دستگاه ماینر در استان مرکزی پس از سپری شدن مراحل قانونی از چرخه فعالیت خارج و در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است. همراهی شهروندان در راستای گزارش فعالیتهای غیرمجاز و رعایت الگوی مصرف، نقش مهمی در تأمین برق پایدار، به ویژه در روزهای گرم سال دارد و این همکاری زمینه استمرار خدمترسانی به بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و سایر مشترکان را فراهم میکند.
وی بیان داشت: از شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت ماینرهای غیرمجاز، موضوع و مراتب را از طریق سامانه پیامکی 30005121 به صورت محرمانه به شرکت برق اطلاع دهند. همچنین شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه انشعاب برق غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی 30005121 ارسال کنند تا همکاران شرکت توزیع نیروی برق در سریعترین زمان ممکن نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام کنند.
برخورداری استان مرکزی از 766 مگاوات نیروگاه خورشیدی
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به تشریح آخرین وضعیت زیرساختهای صنعت برق استان پرداخته و در این رابطه تأکید کرد: این استان با برخورداری از 766 مگاوات نیروگاه خورشیدی و اجرای گسترده طرحهای هوشمندسازی، کاهش تلفات شبکه و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، در بسیاری از شاخصهای صنعت برق کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. موضوعی که تراز صنعت برق استان را در سطح بالایی نگه داشته است.
نیکویی ابراز داشت: شبکه توزیع برق استان مرکزی با بیش از 20 هزار و 500 کیلومتر شبکه، حدود 20 هزار دستگاه ترانسفورماتور و خدماترسانی به بیش از 850 هزار مشترک، یکی از گستردهترین شبکههای توزیع برق کشور به شمار میرود که در پهنهای حدود 29 هزار کیلومتر مربع فعالیت میکند. نیاز مصرف برق استان حدود 1400 مگاوات است و در این میان با بهرهبرداری از 766 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان رتبه نخست کشور را در اختیار گرفتهایم.
وی اضافه کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی از مهمترین برنامههای استان مرکزی است. طبق برنامهریزیهای انجام شده، ساخت 5000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در بازه زمانی 3 سال هدفگذاری شده است. تاکنون 366 مگاوات از برنامه سال جاری به بهرهبرداری رسیده و همچنان در این حوزه پیشتاز هستیم. تاکنون ظرفیت ساخت حدود 6800 مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح استان شناسایی شده و زیرساختها برای حضور سرمایهگذاران فراهم است.
حمایت از بخش کشاورزی و دهیاریها برای احداث نیروگاههای خورشیدی
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به حمایت از بخش کشاورزی و دهیاریها برای احداث نیروگاههای خورشیدی اشاره کرده و گفت: پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان آغاز شده و برنامه احداث نیروگاه در دهیاریهای نیز در حال اجرا است. حمایت از توسعه نیروگاههای خورشیدی در بخش کشاورزی از سیاستهای وزارت نیرو است. کشاورزانی سرمایهگذار در این حوزه از مزایای تأمین برق و معافیت از برنامههای مدیریت بار برخوردار میشوند.
نیکویی به وضعیت تأمین برق بخش صنعت استان مرکزی اشاره داشته و افزود: تمامی بهرهبردارانی که مطابق ضوابط نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی اقدام کرده و نیروگاه آنان وارد مدار بهرهبرداری شده است، از اعمال محدودیتهای برق معاف هستند. بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، هیچگونه خاموشی یا محدودیت مصرف برای این دسته از مشترکان اعمال نمیشود و شرکت توزیع نیروی برق استان نیز این سیاست را به صورت کامل اجرایی میکند.
وی به ساختار مصرف برق در استان مرکزی به ویژه حوزههای صنعت و کشاورزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حدود 82 درصد برق مصرفی این استان در بخشهای صنعت و کشاورزی مصرف میشود که بالاترین سهم در کشور است. این موضوع نشاندهنده صنعتی و مولد بودن استان است. در این راستا باید برای بهینهسازی مصرف نیروی برق در این حوزهها تدابیر ویژهای برنامهریزی شود و تصمیمات لازم برای این بخشها اتخاذ گردد.
محدودسازی مشترکان پرمصرف از طریق کنتورهای هوشمند
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: در بخش مشترکان خانگی، محدودسازی هوشمند مشترکان پرمصرف از طریق کنتورهای هوشمند اجرایی شده است. با این ساختار مشترکانی که مصرف آنها از سقف تعیینشده فراتر رود، به صورت خودکار و موقت با محدودیت مصرف مواجه میشوند تا امکان تأمین برق پایدار برای همه مشترکان فراهم شود. در حوزه هوشمندسازی بیش از 148 هزار مشترک استان به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند.
نیکویی به جایگاه استان در پوشش مشترکان رویتپذیر اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: با پوشش بیش از 75 درصدی مشترکان رویتپذیر، استان مرکزی در این بخش نیز جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین حدود 75 درصد مشترکان خانگی استان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند. در این میان تنها 25 درصد مشترکان بیش از الگو برق مصرف میکنند که نزدیک به 50 درصد برق این بخش را به خود اختصاص دادهاند.
وی بیان داشت: کاهش تلفات شبکه از مهمترین شاخصهای عملکرد صنعت برق است. میزان تلفات انرژی برق استان مرکزی در سال 1404 به 7.9 درصد رسیده که در بازه زمانی 4 سال گذشته با وجود افزایش تعداد مشترکان، روندی ثابت و کاهشی داشته است. بر این اساس طرح اصلاح و بهینهسازی شبکههای برق روستایی و جایگزینی شبکههای سیمی فرسوده با کابل خودنگهدار در سطح استان اجرایی شده است تا از تلفات انرژی جلوگیری شود.
اصلاح بیش از 8000 کیلومتر شبکه برق استان مرکزی
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به اجرای طرح تعویض چراغهای روشنایی معابر با چراغهای LED اشاره داشته و تأکید کرد: از مجموع 249 هزار چراغ روشنایی معابر، تاکنون بیش از 52 هزار چراغ با چراغهای LED تعویض شده که موجب صرفهجویی بیش از 20 مگاواتی در ساعات اوج مصرف برق خواهد شد. همچنین بیش از 8000 کیلومتر شبکه برق استان اصلاح شده و اکنون شبکه فرسوده و پرهزینهای در استان باقی نمانده است.
نیکویی به شاخص خاموشی سالانه شبکه برق در استان اشاره کرده و ابراز داشت: میزان خاموشی سالانه شبکه برق در استان مرکزی به 188 دقیقه رسیده است. این در حالی است که این شاخص در سطح کشور حدود 350 دقیقه است که بیانگر پایداری مطلوب شبکه برق استان است. سال گذشته با همراهی مشترکان، مصرف برق این استان حدود 3 درصد کاهش یافت. در این راستا در سال جاری نیز هدفگذاری کاهش 5 درصدی مصرف انجام شده است.
وی اضافه کرد: از دستگاههای اجرایی و شهروندان تقاضا میشود با رعایت توصیههای مدیریت مصرف از جمله تنظیم دمای کولرهای گازی روی 25 درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، سرویس به موقع تجهیزات سرمایشی، خاموش کردن روشناییهای غیرضروری و کاهش مصرف در ساعات اوج بار، استان را در تأمین برق پایدار یاری کنند. دستگاههای اجرایی موظف هستند مصرف برق خود را در ساعات اداری 20 درصد و در ساعات غیراداری 70 درصد کاهش دهند.