زلزله ۳.۶ ریشتری حوالی سرخرود مازندران را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ ریشتر عصر امروز، یکشنبه ۷ تیرماه، حوالی سرخرود در استان مازندران را لرزاند؛ این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از آن منتشر نشده است.
به گزارش ایلنا، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ ریشتر عصر امروز، یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵، حوالی سرخرود در استان مازندران را لرزاند.
بر اساس اطلاعات ثبتشده توسط مرکز لرزهنگاری کشور، این زمینلرزه ساعت ۱۶:۰۰:۰۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد. کانون زلزله در مختصات ۳۶.۵۸ درجه عرض شمالی و ۵۲.۴۹ درجه طول شرقی ثبت شده است.
طبق این گزارش، کانون زمینلرزه در ۱۱ کیلومتری سرخرود، ۱۱ کیلومتری دابودشت و ۱۲ کیلومتری فریدونکنار قرار داشته است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده و بررسی وضعیت مناطق توسط دستگاههای مسئول در حال انجام است. در صورت اعلام هرگونه خسارت یا جزئیات تکمیلی، این خبر بهروزرسانی خواهد شد.