خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلزله ۳.۶ ریشتری حوالی سرخرود مازندران را لرزاند

زلزله ۳.۶ ریشتری حوالی سرخرود مازندران را لرزاند
کد خبر : 1805712
لینک کوتاه کپی شد.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر عصر امروز، یکشنبه ۷ تیرماه، حوالی سرخرود در استان مازندران را لرزاند؛ این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از آن منتشر نشده است.

به گزارش ایلنا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر عصر امروز، یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵، حوالی سرخرود در استان مازندران را لرزاند.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه ساعت ۱۶:۰۰:۰۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد. کانون زلزله در مختصات ۳۶.۵۸ درجه عرض شمالی و ۵۲.۴۹ درجه طول شرقی ثبت شده است. 

طبق این گزارش، کانون زمین‌لرزه در ۱۱ کیلومتری سرخرود، ۱۱ کیلومتری دابودشت و ۱۲ کیلومتری فریدونکنار قرار داشته است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و بررسی وضعیت مناطق توسط دستگاه‌های مسئول در حال انجام است. در صورت اعلام هرگونه خسارت یا جزئیات تکمیلی، این خبر به‌روزرسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی