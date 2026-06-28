زلزله ۳.۶ ریشتری حوالی سرخرود مازندران را لرزاند

به گزارش ایلنا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر عصر امروز، یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵، حوالی سرخرود در استان مازندران را لرزاند.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه ساعت ۱۶:۰۰:۰۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد. کانون زلزله در مختصات ۳۶.۵۸ درجه عرض شمالی و ۵۲.۴۹ درجه طول شرقی ثبت شده است.

طبق این گزارش، کانون زمین‌لرزه در ۱۱ کیلومتری سرخرود، ۱۱ کیلومتری دابودشت و ۱۲ کیلومتری فریدونکنار قرار داشته است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و بررسی وضعیت مناطق توسط دستگاه‌های مسئول در حال انجام است. در صورت اعلام هرگونه خسارت یا جزئیات تکمیلی، این خبر به‌روزرسانی خواهد شد.

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