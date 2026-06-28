تغییر ترکیب شورای شهر شیراز با بازگشت دو عضو

به گزارش ایلنا، در این جلسه، علی‌اکبر سلطانی و مهدی نصیری پس از پایان دوره غیبت خود، بار دیگر در صحن علنی شورای شهر حاضر شدند و در بررسی دستورکارهای جلسه و تصمیم‌گیری‌های شورا مشارکت کردند. با حضور این دو عضو، ترکیب شورای شهر به حالت اصلی خود بازگشت.

در پی این تغییر، مهدی صفایی و ابراهیم کمالی که طی مدت غیبت اعضای اصلی، به عنوان اعضای علی‌البدل در جلسات شورای شهر حضور یافته و در بررسی لوایح، طرح‌ها و مصوبات حضور داشتند، در این جلسه دیگر در صحن علنی حضور نداشتند و مسئولیت آنان با بازگشت اعضای اصلی به پایان رسید.

با حضور دو عضو پیشین شورای ششم در صحن علنی و خروج دو عضو علی‌البدل، ترکیب اعضای شورا دستخوش تغییر شد.

در پی این تغییرات و با توجه به عضویت پیشین محمود صفایی در هیأت رئیسه، مقرر شد انتخابات هیأت رئیسه شورا بار دیگر برگزار شود.

بر اساس این تصمیم، انتخابات جدید با هدف تعیین ترکیب هیأت رئیسه و تطبیق آن با ساختار فعلی اعضای شورا انجام خواهد شد.

مصوبه رأی‌گیری هیأت‌رئیسه و همچنین انتخاب اعضای جدید برای حضور در کمیسیون‌ها، به دلیل خروج برخی از اعضای شورا و از حد نصاب افتادن و خارج شدن جلسه از رسمیت، به جلسه بعد موکول شد.

در پی این وضعیت، ادامه بررسی دستورکارها و برگزاری انتخابات مربوطه در جلسه آینده شورا انجام خواهد گرفت.

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