۲ کشته و ۲ مصدوم در تصادف مرگبار بزرگراه اردستانی اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: برخورد شدید یک دستگاه خودروی پژو در بزرگراه اردستانی، ۲ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرآتشیار محمد شریعتی روز یکشنبه افزود: این حادثه حوالی ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد هفتم تیرماه ۱۴۰۵ رخ داد که در پی آن نیروهای امداد و نجات آتشنشانی از ایستگاههای ۶ و هفت به همراه افسران کشیک، آتشپاد دوم نصیری و سرآتشیار مولایی به محل اعزام شدند.
وی گفت: شدت برخورد به حدی بود که خودروی پژو به شدت آسیب دید و در این سانحه، ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
شریعتی گفت: نیروهای عملیاتی با حضور در محل، اقدامات لازم برای نجات مصدومان، ایمنسازی صحنه و مدیریت شرایط را انجام دادند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: عوامل مختلفی از جمله سرعت غیر مجاز، خستگی و خوابآلودگی راننده و بیاحتیاطی در ساعات پایانی شب میتواند از دلایل وقوع چنین حوادث ناگواری باشد.
وی بر رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی در شب تأکید و توصیه کرد: رانندگان از رانندگی در حالت خستگی یا خوابآلودگی خودداری کرده، سرعت مطمئنه را رعایت کنند، استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان را جدی بگیرند و پیش از سفر، سلامت لاستیکها، ترمزها و سیستم روشنایی خودرو را بررسی کنند.