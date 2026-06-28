کوزه ۲ هزار ساله در قزوین کشف شد

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری پلیس قزوین، سرهنگ بهروز لامعی روز یکشنبه، اظهار کرد: ماموران گشت کلانتری ۱۲ بازار هنگام گشت در حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو زانتیا مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی انجام شده از خودرو توقیفی یک عدد کوزه سفالی مشکوک به عتیقه را کشف و ۲ سرنشین خودرو را نیز دستگیر و برای بررسی بیشتر به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با بیان اینکه کارشناسان اداره میراث فرهنگی این کوزه عتیقه را دارای ارزش فرهنگی و با قدمت ۲ هزار ساله عنوان کردند، تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی این شهرستان معرفی شدند.

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