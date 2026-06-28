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ارتقای ایمنی و آمادگی عملیاتی در آرامستان بهشت احمدی شیراز

ارتقای ایمنی و آمادگی عملیاتی در آرامستان بهشت احمدی شیراز
کد خبر : 1805619
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رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز از برگزاری دوره آموزشی تخصصی اطفای حریق برای کارکنان این سازمان با هدف ارتقای آمادگی نیروها، افزایش ایمنی محیط کار و پیشگیری از حوادث خبر داد.

به گزارش ایلنا، این دوره آموزشی با حضور کارکنان واحدهای مختلف سازمان و نیروهای شرکت‌های خدمات‌رسان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با مباحث مرتبط با ایمنی، پیشگیری از آتش‌سوزی، شیوه‌های کنترل و مهار حریق و اقدامات اولیه هنگام بروز حوادث آشنا شدند.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی در حوزه ایمنی اظهار کرد: آموزش مستمر کارکنان نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی، افزایش آمادگی عملیاتی و حفظ سلامت مراجعان و کارکنان دارد.

رضا جاویدی افزود: در این دوره، آموزش‌های تئوری و عملی در زمینه اطفای حریق در مراتع، اماکن و فضاهای اداری، نحوه استفاده صحیح از انواع خاموش‌کننده‌ها، روش‌های مهار آتش و راهکارهای جلوگیری از گسترش حریق ارائه شد.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی نیروهای خدماتی در مواجهه با شرایط بحرانی تصریح کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی علاوه بر ارتقای دانش فنی کارکنان، گامی مؤثر در ایمن‌سازی محیط‌های خدماتی و افزایش توان سازمان در مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث احتمالی است.

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