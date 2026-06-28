ارتقای ایمنی و آمادگی عملیاتی در آرامستان بهشت احمدی شیراز
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز از برگزاری دوره آموزشی تخصصی اطفای حریق برای کارکنان این سازمان با هدف ارتقای آمادگی نیروها، افزایش ایمنی محیط کار و پیشگیری از حوادث خبر داد.
به گزارش ایلنا، این دوره آموزشی با حضور کارکنان واحدهای مختلف سازمان و نیروهای شرکتهای خدماترسان برگزار شد و شرکتکنندگان با مباحث مرتبط با ایمنی، پیشگیری از آتشسوزی، شیوههای کنترل و مهار حریق و اقدامات اولیه هنگام بروز حوادث آشنا شدند.
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت آموزشهای تخصصی در حوزه ایمنی اظهار کرد: آموزش مستمر کارکنان نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی، افزایش آمادگی عملیاتی و حفظ سلامت مراجعان و کارکنان دارد.
رضا جاویدی افزود: در این دوره، آموزشهای تئوری و عملی در زمینه اطفای حریق در مراتع، اماکن و فضاهای اداری، نحوه استفاده صحیح از انواع خاموشکنندهها، روشهای مهار آتش و راهکارهای جلوگیری از گسترش حریق ارائه شد.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی نیروهای خدماتی در مواجهه با شرایط بحرانی تصریح کرد: برگزاری چنین دورههایی علاوه بر ارتقای دانش فنی کارکنان، گامی مؤثر در ایمنسازی محیطهای خدماتی و افزایش توان سازمان در مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث احتمالی است.