توسعه شهر ملی حصیربافی و حمایت از هنرمندان شهر خشت

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی با تشریح اقدامات انجام‌شده پس از ثبت ملی این شهر، از آموزش صدها هنرجو، ایجاد فرصت‌های شغلی و حضور گسترده هنرمندان خشت در نمایشگاه‌های ملی و استانی خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز خشت در عرصه صنایع دستی کشور، گفت :خشت امروز تنها یک شهر نیست؛ بلکه نماد هویت، اصالت و تداوم یکی از کهن‌ترین هنرهای دست‌ساخته ایران است. ثبت این شهر به عنوان شهر ملی حصیربافی، حاصل سال‌ها تلاش، مهارت و ذوق هنرمندانی است که این میراث ارزشمند را نسل به نسل حفظ کرده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه خشت بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کانون حصیربافی استان فارس به شمار می‌رود، افزود: هنرمندان این منطقه با بهره‌گیری از برگ نخل و تلفیق دانش بومی با خلاقیت هنری، محصولاتی تولید می‌کنند که علاوه بر کیفیت و کارایی، روایتگر فرهنگ، سبک زندگی و پیشینه تاریخی مردم جنوب ایران هستند. هر محصول حصیری، جلوه‌ای از هنر، صبر و هویت مردمانی است که طبیعت را با هنر درآمیخته‌اند.

مریدی با تأکید بر اینکه صنایع دستی یکی از ارکان توسعه پایدار در مناطق بومی است، تصریح کرد: حصیربافی خشت ظرفیت آن را دارد که علاوه بر صیانت از میراث ناملموس، به موتور محرک اقتصاد محلی و توسعه گردشگری فرهنگی تبدیل شود. حمایت از هنرمندان، توسعه آموزش‌های تخصصی، ایجاد بازارهای پایدار فروش، تقویت کارگاه‌های تولیدی و معرفی این هنر در رویدادهای ملی و بین‌المللی از اولویت‌های اداره‌کل میراث فرهنگی استان فارس است.

مریدی خاطرنشان کرد: حفظ هنر حصیربافی، تنها حمایت از یک رشته صنایع دستی نیست، بلکه پاسداشت بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ایران است. بی‌تردید با همدلی مسئولان، مشارکت هنرمندان و همراهی مردم، خشت می‌تواند به یکی از قطب‌های شاخص صنایع دستی و گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شود.

در ادامه این دیدار، بخشدار خشت، با اشاره به روند ثبت ملی این شهر گفت: فرآیند ثبت ملی خشت با همکاری اداره میراث فرهنگی شهرستان کازرون از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و پس از تکمیل مستندات، در سال ۱۴۰۲ لوح شهر ملی حصیربافی به خشت اهدا شد.

جواد نوروزی،افزود: پس از این موفقیت، توسعه آموزش حصیربافی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نزدیک به ۶۰۰ نفر در این رشته آموزش دیده‌اند که بخش قابل توجهی از آنان هم‌اکنون در زمینه تولید صنایع دستی حصیری فعالیت می‌کنند.

بخشدار خشت با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم در این حوزه مشغول به کار هستند، بیان کرد: ایجاد کارگاه‌های تخصصی و توسعه زیرساخت‌های تولید می‌تواند زمینه افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کرده و به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

نوروزی همچنین از حضور مستمر هنرمندان خشت در نمایشگاه‌های ملی، استانی و منطقه‌ای خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم هنر اصیل حصیربافی را به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمادهای فرهنگی جنوب کشور به مردم معرفی کنیم و آمادگی داریم در تمامی نمایشگاه‌ها و رویدادهای مرتبط در سطح کشور حضور یابیم.

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