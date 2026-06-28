گام تازه فارس برای تولید محصول سالم با مبارزه بیولوژیک در دیمزارها
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: عملیات مبارزه بیولوژیک با آفت کرم پیله خوار نخود در مزارع نخود دیم استان فارس آغاز شد.
به گزارش ایلنا، جاوید عباسی افزود: آزادسازی زنبور براکون در چارچوب برنامههای مدیریت پایدار آفات و در مزارع تحت پوشش طرح پایداری تولید در دیمزارها اجرا میشود و هدف آن کاهش مصرف سموم شیمیایی و افزایش تولید محصول سالم در استان است.
عباسی با شااره به اینکه عملیات رهاسازی عامل کنترل بیولوژیک برای مقابله با آفت کرم پیله خوار نخود در مزارع دیم استان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره و معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در حال اجرا است و در آن از زنبور براکون به عنوان دشمن طبیعی این آفت استفاده میشود.
به گفته این مقام مسئول؛ این اقدام بخشی از برنامههای توسعه روشهای نوین مدیریت آفات در کشاورزی استان فارس به شمار میرود. استفاده از روشهای بیولوژیک به عنوان جایگزین روشهای شیمیایی علاوه بر کاهش هزینههای تولید برای کشاورزان نقش مهمی در حفظ تعادل زیستی در مزارع و جلوگیری از آسیب به محیط زیست دارد.
عباسی اظهار کرد: کرم پیله خوار نخود یکی از آفات مهم مزارع نخود در مناطق دیم کشور محسوب میشود که در صورت طغیان میتواند خسارت قابل توجهی به محصول وارد کند. به همین دلیل استفاده از دشمنان طبیعی مانند زنبور براکون به عنوان یک راهکار علمی و سازگار با محیط زیست در دستور کار برنامههای حفظ نباتات قرار گرفته است. این زنبور با تخمگذاری در بدن لارو آفت موجب کاهش جمعیت آن شده و به کنترل طبیعی آفت در مزرعه کمک میکند.
وی اعلام کرد: استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک از مهمترین سیاستهای مدیریت حفظ نباتات در استان است. اجرای چنین طرحهایی علاوه بر حفظ جمعیت دشمنان طبیعی آفات موجب پایداری تولید محصولات کشاورزی و افزایش کیفیت و سلامت محصول برای مصرف کنندگان میشود.
عباسی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده اجرای مبارزه بیولوژیک در سال جاری تنها به مزارع نخود دیم محدود نمیشود. این برنامه در دیگر محصولات مهم کشاورزی استان نیز در حال اجرا یا برنامه ریزی است و مزارع گوجه فرنگی، پنبه و ذرت نیز از جمله محصولاتی هستند که تحت پوشش برنامههای کنترل بیولوژیک آفات قرار میگیرند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی در کشور به شمار میرود و توسعه روشهای پایدار در مدیریت آفات به ویژه در اراضی دیم میتواند نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی کاهش مصرف سموم و افزایش سلامت محصولات کشاورزی داشته باشد. مسئولان بخش کشاورزی استان امیدوارند با گسترش استفاده از روشهای بیولوژیک گام مؤثری در جهت کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم برداشته شود.