تعطیلی زودهنگام ادارات سیستان و بلوچستان در پی موج گرما
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بهدلیل افزایش دمای هوا و برای مدیریت مصرف انرژی، فعالیت ادارات، بانکها و نهادهای عمومی استان امروز یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵ دو ساعت زودتر پایان مییابد.
به گزارش ایلنا، مجید محبی روز یکشنبه اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان و در پی افزایش دمای هوا، ساعت کاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها در روز یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵ با دو ساعت کاهش، ساعت ۱۱ به پایان میرسد.
وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف برق، صرفهجویی در مصرف آب و کمک به پایداری خدمات زیرساختی در شرایط گرمای شدید اتخاذ شده است.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: دستگاههای عملیاتی و مراکز ارائه خدمات ضروری از جمله مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتشنشانی و بخشهای اتفاقات آب، برق و گاز مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری خود فعال خواهند بود.
وی از شهروندان خواست با توجه به افزایش مصرف در روزهای گرم، برای جلوگیری از اختلال در تأمین خدمات و پایداری شبکههای آب و برق، در مصرف این منابع صرفهجویی کنند.
به گزارش ایرنا، سیستان و بلوچستان با بیشاز سه میلیون و ۳۳۷ هزار نفر جمعیت، جوانترین استان کشور محسوب می شود؛ حدود ۷۰ درصد جمعیت این خطه را جوانان کمتر از ۳۰ سال تشکیل میدهند.