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مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین:

شورای شهر باید بدون مصلحت‌اندیشی سیاسی، وضعیت قانونی شهردار را تعیین تکلیف کند

شورای شهر باید بدون مصلحت‌اندیشی سیاسی، وضعیت قانونی شهردار را تعیین تکلیف کند
کد خبر : 1805404
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مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین، با اشاره به الزامات قانونی در خصوص شرایط احراز سمت شهردار، اظهار کرد: بر اساس بند (د) ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، انتخاب شهردار و همچنین تشخیص شرایط احراز تصدی این سمت، در صلاحیت شورای اسلامی شهر قرار دارد.

امیر جعفرزادگان روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین مدعی شد: طبق بررسی‌های انجام‌شده شهردار کنونی فاقد برخی از شرایط قانونی لازم برای تصدی سمت شهرداری است؛ از این‌رو هرگونه اقدام، تصمیم‌گیری و ایجاد تعهد خارج از حدود اختیارات قانونی، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از بلاتکلیفی در مدیریت شهری تصریح کرد: شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع قانونی تشخیص و تصمیم‌گیری در این خصوص، باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام کند تا روند اداره امور شهر با خلل و ابهام مواجه نشود.

وی خاطرنشان کرد: مطابق نص صریح قانون، مسئولیت تشخیص موضوع بر عهده شورای اسلامی شهر است و مکاتبه با استانداری در این زمینه تأثیری در حدود وظایف و مسئولیت‌های قانونی شورا ندارد. شورای اسلامی شهر به عنوان امانتدار رأی مردم، موظف است در چارچوب قانون و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند.

 

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