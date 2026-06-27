مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت:
اساتید دانشگاهها نقش اساسی در فرهنگسازی میان دانشجویان دارند
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اساتید دانشگاهها به عنوان افراد اثرگذار، نقش اساسی و پررنگی در فرهنگسازی میان دانشجویان دارند و میتوانند به عنوان قشر اثرگذار جامعه، در نهادینهسازی ارزشهای فرهنگی و ارتقای فرهنگ دانشگاهی بسیار مؤثر باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید بابایی عصر امروز در نشستهای صمیمانه با دانشجویان فعال فرهنگی این دانشگاه فعالیت در نهادها و تشکلهای دانشجویی را زمینهساز کاهش آسیبهای فردی و اجتماعی دانست و بر ضرورت مشارکت دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه در فعالیتهای فرهنگی تأکید کرد.
وی اضافه کرد: تجربیات ارزشمند چنین اساتیدی در دانشگاهها میتواند بسیار کمککننده باشد، زیرا سالها در این عرصه فعالیت و تلاش داشتهاند و میتوان از راهنماییها و مشورتهای آنان برای رشد و پیشرفت بخشهای مختلف دانشگاه بهره مند شد.
مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به مفهوم فرهنگ، گفت: فرهنگ، فقط یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه در تمامی اجزای یک محیط سازمانی، دانشگاهی و اجتماعی قابل مشاهده و تجلی است و هر یک به نوعی فرهنگ را در عمل به نمایش میگذارند.
به گفته بابایی از این دیدگاه، حتی حضور مردم در موقعیتهای مختلف اجتماعی، مانند: حضور گسترده مردم در شرایط بحرانی و همزمان با جنگ، یا حضور شبانه آنان در خیابانها و یا مشارکت جمعی در مراسم هایی نظیر پیاده روی اربعین؛ بخشی از تجلی فرهنگ محسوب میشود.
وی افزود که این موارد نشان میدهد که فرهنگ در رفتارهای جمعی، نوع کنش اجتماعی، و شیوه حضور مردم در فضاهای عمومی، بهصورت زنده و عینی، قابل مشاهده است.
مدیرکل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با تأکید بر نقش موثر اساتید در تقویت ارزش های فرهنگی، گفت: اساتید دانشگاهها به عنوان افراد اثرگذار، نقش اساسی و پررنگی در فرهنگسازی میان دانشجویان دارند و میتوانند به عنوان قشر اثرگذار جامعه، در نهادینهسازی ارزشهای فرهنگی و ارتقای فرهنگ دانشگاهی بسیار مؤثر باشند.
بابایی، با اشاره به اهمیت ارتقای تابآوری در میان دانشجویان تأکید کرد: فعالیتهای کمهزینهای مانند کوهنوردی و همچنین برنامههای هنری، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی میتوانند نقش مؤثری در افزایش تابآوری وبه دنبال آن ایجاد احساس نشاط و حال خوب در بین دانشجویان داشته باشد.