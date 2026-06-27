خانه



استان‌ها



مازندران ۰۶ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶:۳۹

مسئول روابط‌عمومی اورژانس بابلسر خبر داد:

غرق شدن دختر 14 ساله در آب‌های ساحلی شهرستان بابلسر

مسئول روابط‌عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر گفت: جسد دختر 14 ساله مشهدی بعد از 48 ساعت جست‌وجو در آب‌های ساحلی دریای خزر در این شهرستان کشف شد.