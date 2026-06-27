مسئول روابطعمومی اورژانس بابلسر خبر داد:
غرق شدن دختر 14 ساله در آبهای ساحلی شهرستان بابلسر
مسئول روابطعمومی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر گفت: جسد دختر 14 ساله مشهدی بعد از 48 ساعت جستوجو در آبهای ساحلی دریای خزر در این شهرستان کشف شد.
به گزارش ایلنا، سید کاظم جلیلیان افزود: این دختر 14 ساله مشهدی عصر روز پنجشنبه 4 تیر ماه در پارکینگ 8 ساحل دریای خزر غرق شد. بهرغم تلاشهای انجام شده که در ساعتهای گذشته به صورت مستمر ادامه داشت پیکر بیجان این دختر در ساحل دریا کنار کشف شد.