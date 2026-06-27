به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 در محور مواصلاتی تربت‌حیدریه به مشهد، 5 کیلومتری ملک‌آباد، به مرکز ارتباطات اورژانس شهرستان مشهد اعلام شد. در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان در این سانحه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: یک نفر از مصدومان این حادثه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شد. همچنین 5 مصدوم دیگر حادثه نیز توسط اورژانس به بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

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