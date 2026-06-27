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هشدار نارنجی هواشناسی برای جنوب سیستان و بلوچستان صادر شد

هشدار نارنجی هواشناسی برای جنوب سیستان و بلوچستان صادر شد
کد خبر : 1805188
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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ارتفاعات جنوبی استان و احتمال وقوع رگبار شدید، رعد و برق، تندباد لحظه‌ای، تگرگ و صاعقه خبر داد و گفت: در همین راستا، هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده است.

به گزارش ایلنا محسن حیدری روز شنبه اظهار کرد: از بعدازظهر شنبه تا اواخر شب، در شهرستان‌های سرباز، نیکشهر، لاشار، سراوان، سیب و سوران، فنوج، قصرقند، راسک و جنوب ایرانشهر، رگبار شدید باران، رعد و برق، تندبادهای لحظه‌ای، احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی ناپایدار، احتمال بروز خسارت به سازه‌های موقت، آبگرفتگی برخی معابر و افزایش خطر در حاشیه رودخانه‌های فصلی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند، رانندگان با احتیاط بیشتر در جاده‌ها تردد داشته باشند و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و تابلوها و بنرهای تبلیغاتی انجام شود.

وی بیان کرد: دامداران و ساکنان مناطق مرتفع باید از حضور در نقاط مستعد صاعقه و چرای دام در ارتفاعات خودداری کنند تا از خسارات احتمالی پیشگیری شود.

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