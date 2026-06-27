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رئیس روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی اراک خبر داد:

مهار حریق یک دستگاه اتوبوس در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی شهر اراک

مهار حریق یک دستگاه اتوبوس در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی شهر اراک
کد خبر : 1805168
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رئیس روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک به وقوع حریق یک دستگاه اتوبوس در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی این شهر اشاره کرده و گفت: این حادثه بدون گسترش آتش و با ایمن‌سازی کامل محل پایان یافت.

به گزارش ایلنا، محسن فضلی به تشریح جزئیات این حادثه آتش‌سوزی پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی شهر اراک واقع در بزرگراه امام علی به سامانه 125 اعلام شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره 2 آتش‌نشانی اراک به محل وقوع حادثه اعزام شدند. بررسی آتش‌نشانان نشان داد حریق در بخش عقب اتوبوس و در محفظه موتور رخ داده و پیش از رسیدن نیروهای امدادی مهار شده است.

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