رئیس روابطعمومی سازمان آتشنشانی اراک خبر داد:
مهار حریق یک دستگاه اتوبوس در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی شهر اراک
رئیس روابطعمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک به وقوع حریق یک دستگاه اتوبوس در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی این شهر اشاره کرده و گفت: این حادثه بدون گسترش آتش و با ایمنسازی کامل محل پایان یافت.
به گزارش ایلنا، محسن فضلی به تشریح جزئیات این حادثه آتشسوزی پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتشسوزی یک دستگاه اتوبوس در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی شهر اراک واقع در بزرگراه امام علی به سامانه 125 اعلام شد.
وی ادامه داد: بر این اساس، نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره 2 آتشنشانی اراک به محل وقوع حادثه اعزام شدند. بررسی آتشنشانان نشان داد حریق در بخش عقب اتوبوس و در محفظه موتور رخ داده و پیش از رسیدن نیروهای امدادی مهار شده است.