آغاز اجرای طرح طبقهبندی زندانیان در اصفهان
رئیسکل دادگستری استان اصفهان با اشاره به طرح طبقهبندی زندانیان بر اساس نوع جرم گفت: امروز شاهد آغاز اجرای طرحی در همین راستا در زندان مرکزی اصفهان هستیم که امید میرود تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، در اجرای برنامههای ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه، جمعی از مسئولان قضایی و تنی چند از قضات دادگستری کل استان اصفهان با حضور در زندان مرکزی اصفهان، ضمن ملاقات چهرهبهچهره با زندانیان، به استماع درخواستهای آنان پرداخته و دستورات مقتضی را صادر کردند.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و نیز پاسداشت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: بازدید از زندان، یکی از برنامههای محوری دادگستری کل استان اصفهان در این ایام است؛ ضمن آنکه این حضور، در طول سال نیز بهصورت ماهیانه و مستمر در تمام حوزههای قضایی استان دنبال میشود.
وی در تبیین علت حضور قضات محاکم تجدیدنظر، دادگاهها و دادسرا در زندان، تصریح کرد: با توجه به اینکه زندانیان در هر زمان که نیاز به پیگیری قضایی داشته باشند، امکان دسترسی بیواسطه به مقامات قضایی استان برای آنان میسر نیست، برنامهریزی برای حضور مستمر قضات در زندان، با هدف کاهش رفتوآمدهای درونسازمانی، صرفهجویی در وقت، هزینهها و ملاحظات مربوطه، در دستور کار قرار گرفته است.
جعفری افزود: دادرسی الکترونیک که خوشبختانه آمار برگزاری جلسات آن در استان از رشد قابلتوجهی برخوردار است، همچنین بهرهمندی از نهادهای ارفاقی نظیر آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مرخصی پایان حبس و پابند الکترونیک، از جمله اقدامات مؤثری است که در راستای کاهش جمعیت کیفری و تسهیل فرآیندهای دادرسی دنبال میشود.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان با ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری اصفهان در این حوزه، اعلام کرد: از پانزدهم خردادماه سال جاری تاکنون، ۴۴۶ نفر از زندانیان استان از مجازاتهای جایگزین حبس شامل آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مرخصی پایان حبس و پابند الکترونیکی بهرهمند شدهاند.
وی ادامه داد: هماکنون هر یک از قضات دادگستری کل استان، به طور میانگین ماهیانه یک نوبت در زندان حاضر شده و با حضور در جمع زندانیان، درخواستهای آنان را مورد بررسی و رسیدگی قرار میدهند.
جعفری به موضوع طبقهبندی زندانیان اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای مهم در مدیریت زندانها که در زمره برنامههای تحول و تعالی قضایی نیز قرار دارد، طبقهبندی زندانیان بر اساس نوع جرم است؛ بهگونهای که محکومان جرایم خشن، امنیتی و خطرناک از محکومان جرایم مالی و غیرعمد تفکیک شوند. امروز شاهد آغاز اجرای طرحی در همین راستا در زندان مرکزی اصفهان هستیم که امید میرود تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.